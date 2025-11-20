藍白黨魁互送禮成笑話？昌嗆綠沒格局 徐國勇：無助國家團結

政治中心／綜合報導

藍白兩黨黨魁會面談合作，卻先在送禮環節擦出話題，國民黨端出的"雙鵲同行"陶盤，被看成藍營搶著當領航者；民眾黨的鎢絲燈泡，被綠營酸成是在幫國民黨關燈，但這些話似乎都讓黃國昌走心了，嗆民進黨沒格局，徐國勇則回擊，藍白合無助國家團結。

國民黨發言人牛煦庭（11.19）：「大家可以看到上面的圖像，是雙鵲同行。」國民黨送上藍白雙鵲陶瓷圓盤，象徵藍白同行，但仔細看藍鳥飛在前頭，顯然是主角，白色的鳥貼近底色，不仔細看還真看不太到，而且跟隨在後，讓外界聯想，國民黨仍想當老大？而民眾黨送的禮物，則是一盞鎢絲燈。

民眾黨主席黃國昌（11.19）：「跟中國國民黨，我們共同為台灣，點亮一盞燈。」說要給台灣光明未來，但鄭麗文站在一旁想把燈點亮，卻怎麼點都不亮。民眾黨主席黃國昌（11.19）：「這個要插電才會亮。」

原來是要插電才會亮，綠營議員猛酸是暗示要幫國民黨關燈，是職業關燈手，網友也嘲諷，送潘仔給關燈仔，剛好一對被骨仔。立委（民）鍾佳濱：「在我們南部啊，盤子是盼仔，電燈泡是無關痛癢的第三人，如果未來新郎不是他，他也不會扯後退，這個話聽在萬人耳中，根本是恐怖情人的隱藏版。」





民眾黨主席黃國昌：「這個就可以看的出來，一個堂堂泱泱執政黨的發言人，說出這麼沒有格局的話。」不過除了送禮環節，鄭黃會的最重要議題，就是2026選戰如何佈局，但會面過程全程公開，談判沒進深水區，而是兩黨主席輪流畫大餅，藍白合示範區，在野怎麼選擇最強，具體細節依舊讓外界霧裡看花。

民進黨秘書長徐國勇：「淪為一個攻擊而沒有對國家，有任何助益的一個會談，我認為藍白合是他們一個，極為不成功失敗的會合，對台灣的安全對國家的團結，都沒有任何助益，對於他們到底要怎麼合，也沒有講清楚。」

民眾黨主席黃國昌：「有這樣的執政黨，無怪乎這個國家會陷入，如同柯文哲主席所講的，四分五裂。」黃國昌對待執政黨總是火力全開，但面對2026選戰，真有辦法在明年三月前搞定嗎？雖然表面一團和氣，但檯面下恐怕是充滿算計。

