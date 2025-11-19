藍白黨魁今下午會面 侯友宜潑冷水：若合作只是表象「意義不大」

新北市長侯友宜。 圖：張良一/攝（資料照）

[Newtalk新聞] 中國國民黨主席鄭麗文與台灣民眾黨主席黃國昌將在今（19）日下午在新莊會面，商討「藍白合」等議題。對此，新北市長侯友宜今日表示，政黨合作要有共同理念與想法，並做出人民有感的成績，否則合作充其量只是表象，意義不大。

侯友宜今日在市政會議後接受媒體聯訪，針對藍白黨魁將在下午將在新莊會面，侯友宜表示，政黨跟政黨的合作要有共同理念跟想法，這才是最重要的，而合作就是要做出讓人民有感的成績，不然的話，合作充其量就只是一個表象，意義不大，要誠心誠意做出對人民最好的方向。

還有媒體詢問，新北市長選戰起跑，黃國昌已經表態參選，未來新北市長選舉有無可能「藍白合」？侯友宜表示，歡迎每一個想要為新北市做事的人來新北來，尤其要對新北市更加瞭解，一切合作都是要新北市的發展下，一棒接一棒能夠更好，才是大家期待的，大家就繼續努力為新北好，貢獻一己之力。

