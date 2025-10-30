藍白黨魁同調？黃國昌驚喊「不排斥見習近平」 還想邀他吃雞排

即時中心／黃于庭報導

國民黨主席將於11月1日正式交接，然而準黨魁鄭麗文爭議不斷，不但以中國人自居，還多次強調「台灣人也是中國人」，更宣稱「當然要見」中國國家主席習近平，兩岸路線備受質疑。對此，民眾黨主席黃國昌今（30）日似乎贊同此言論，表示願意在有前提之下見面，更稱既然總統賴清德都可以邀習近平喝珍珠奶茶，「那為什麼我不能邀習近平吃雞排？」

黃國昌今日受邀廣播節目「千秋萬事」，接受主持人王淺秋專訪。他表示，民眾黨兩岸路線會延續前主席柯文哲「台灣自主、兩岸和平」主軸，從沒改變過，而台灣自主意涵很清楚，希望確保台灣自由民主生活方式、法治、人權，但是大家共同要去捍衛的。

此外，黃國昌說道，當然不希望台灣被中共併吞，因此在這個過程中，如何有智慧保有台灣自主性，但又能夠避免兩岸之間擦槍走火，發生大家都不希望發生看到的戰爭，這個就要靠領導人智慧。

對於促進兩岸溝通跟對話，黃國昌稱，民眾黨向來保持開放態度，像是當初柯文哲擔任台北市長時，成功舉辦世大運、雙城論壇，「大家不要忘了，他那時候舉辦世大運的時候，一堆人罵他喪權辱國」，但柯成功讓台北提升到世界舞台，也讓時任總統蔡英文，以總統身份出席致詞，這就是彰顯台灣主體性、讓世界看到台灣最好的方式。

針對兩岸關係，黃國昌認為，雙方需要善意溝通及對話，當然清楚彼此之間有歧義，有不同政治制度、不同生活方式；不過另一方面，兩岸經貿往來非常頻繁、中國有很多台商，不管喜歡不喜歡，都要正視這件事情，「在這種情況之下，怎麼可能不對談？怎麼可能不溝通？」



隨後，王淺秋問道，「若有機會見習近平，像鄭麗文一樣，你也願意嗎？」，黃國昌則回應，「那當然，但有一些重要的前提」，像是台灣如何保護對等尊嚴，都需要謹慎、小心鋪排。不過他也指稱，民眾黨開大門走大路，不會先把門關起來，「但我現在的問題，對我來講會比較尷尬，因為我還在那邊（中國）的黑名單上」。

至於若中國真的把黑名單取消，會像館長一樣訪中，甚至與習近平見面？黃國昌立馬說「當然不排斥啊」，不要固步自封、自我設限，賴清德都可以想邀習近平喝珍珠奶茶，「那為什麼我不能邀習近平吃雞排？」

