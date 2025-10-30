藍白黨魁同調？黃國昌驚喊「不排斥見習近平」 還想邀他吃雞排
即時中心／黃于庭報導
國民黨主席將於11月1日正式交接，然而準黨魁鄭麗文爭議不斷，不但以中國人自居，還多次強調「台灣人也是中國人」，更宣稱「當然要見」中國國家主席習近平，兩岸路線備受質疑。對此，民眾黨主席黃國昌今（30）日似乎贊同此言論，表示願意在有前提之下見面，更稱既然總統賴清德都可以邀習近平喝珍珠奶茶，「那為什麼我不能邀習近平吃雞排？」
黃國昌今日受邀廣播節目「千秋萬事」，接受主持人王淺秋專訪。他表示，民眾黨兩岸路線會延續前主席柯文哲「台灣自主、兩岸和平」主軸，從沒改變過，而台灣自主意涵很清楚，希望確保台灣自由民主生活方式、法治、人權，但是大家共同要去捍衛的。
此外，黃國昌說道，當然不希望台灣被中共併吞，因此在這個過程中，如何有智慧保有台灣自主性，但又能夠避免兩岸之間擦槍走火，發生大家都不希望發生看到的戰爭，這個就要靠領導人智慧。
對於促進兩岸溝通跟對話，黃國昌稱，民眾黨向來保持開放態度，像是當初柯文哲擔任台北市長時，成功舉辦世大運、雙城論壇，「大家不要忘了，他那時候舉辦世大運的時候，一堆人罵他喪權辱國」，但柯成功讓台北提升到世界舞台，也讓時任總統蔡英文，以總統身份出席致詞，這就是彰顯台灣主體性、讓世界看到台灣最好的方式。
針對兩岸關係，黃國昌認為，雙方需要善意溝通及對話，當然清楚彼此之間有歧義，有不同政治制度、不同生活方式；不過另一方面，兩岸經貿往來非常頻繁、中國有很多台商，不管喜歡不喜歡，都要正視這件事情，「在這種情況之下，怎麼可能不對談？怎麼可能不溝通？」
隨後，王淺秋問道，「若有機會見習近平，像鄭麗文一樣，你也願意嗎？」，黃國昌則回應，「那當然，但有一些重要的前提」，像是台灣如何保護對等尊嚴，都需要謹慎、小心鋪排。不過他也指稱，民眾黨開大門走大路，不會先把門關起來，「但我現在的問題，對我來講會比較尷尬，因為我還在那邊（中國）的黑名單上」。
至於若中國真的把黑名單取消，會像館長一樣訪中，甚至與習近平見面？黃國昌立馬說「當然不排斥啊」，不要固步自封、自我設限，賴清德都可以想邀習近平喝珍珠奶茶，「那為什麼我不能邀習近平吃雞排？」
原文出處：快新聞／藍白黨魁同調？黃國昌驚喊「不排斥見習近平」 還想邀他吃雞排
更多民視新聞報導
重返核競賽？普丁剛測試末日魚雷 川普隨即宣布「恢復核試驗」！
要賴總統「做台灣第一位」 吊車大王遭炎上律師護航
川習會登場！雙方閉門會談1小時40分 美中核心官員全到齊
其他人也在看
病死豬數量都搞不清！ 民進黨曬8疑點怒問：盧秀燕到底在幹嘛？
即時中心／高睿鴻報導台中最近爆發非洲豬瘟，市長盧秀燕領導的市政府飽受輿論抨擊。民進黨今（30）持續質疑「疫調疑點講不清」，甚至直接怒問，「盧秀燕到底在幹嘛？」；接著指出，梧棲養豬場爆發豬瘟到今天已超過一週，眼見全國都上緊防疫發條，結果只有盧帶領的市府團隊一直狀況外。民進黨批評，中市府不僅遲交、漏交疫調報告，相關說法還一變再變，連基本的「病死豬數量」都兜不攏；更也指出，現在仍有8大疑點尚未釐清。民視 ・ 7 小時前
林佳龍：沒有要召回駐美代表 未啟動人事調整程序
（中央社記者楊堯茹、吳書緯台北30日電）川習會登場，美媒報導，台灣擔憂美國支持動搖，考慮召回駐美代表俞大㵢。外交部長林佳龍今天說，台灣與美國政府之間溝通管道暢通，並沒有啟動任何調整駐美代表的程序，沒有要召回俞大㵢。中央社 ・ 8 小時前
LIVE／全球矚目！「川習會」上午10時登場 全程字幕同步直播
即時中心／綜合報導美國總統川普將於台灣時間今（30）日上午10時，在南韓釜山與中國國家主席習近平舉行峰會。川普在會前表示，他非常期待與習近平的會面，並暗示若中國加強對芬太尼出口的管控，美國有可能降低對中關稅。《民視新聞網》將全程透過AI中英翻譯為觀眾呈現直播內容，請持續鎖定。民視 ・ 12 小時前
大葉高島屋魅力展覽接力報到 北海道VS石垣島 聯手攻佔味蕾
（記者許皓庭／台北報導）大葉高島屋自10月30日至11月24日推出一系列特色展覽，精彩活動接力登場。首先由Mi […]引新聞 ・ 10 小時前
黃國昌願請習近平吃雞排 批賴清德方向不清楚
民眾黨主席黃國昌今（30）日接受《千秋萬事》專訪時被詢問如果中國大陸願意開放，是信傳媒 ・ 8 小時前
藍白合？ 鄭麗文重申：有信心2026新北市長是藍
國民黨新任主席喊出2028年重返執政，藍白合是否能成功，也成為關鍵。民眾黨主席黃國昌今天在節目上強調，將延續前黨主席柯文哲主張，推動聯合政府，至於是否和鄭麗文會面推動藍白合，黃國昌怎麼說。另一方面，鄭...華視 ・ 9 小時前
民眾黨主席表態「願見習近平」前提曝光：要很小心鋪排
國民黨準主席鄭麗文日前表示，如果能化解兩岸矛盾歧見、推動和平合作，願意見中國國家主席習近平，引發社會熱議。民眾黨主席黃國昌30日同樣被問及此議題，表達不排斥見習近平，不要固步自封、自我設限，但必須有些重要前提，例如保護我方對等尊嚴。中時新聞網 ・ 9 小時前
詐騙太難賺？台詐欺通緝犯流亡中國轉型成為毒梟 4億毒品原料悄入台
一批涉及詐欺案被發布通緝的台籍嫌犯潛逃至中國躲藏後竟轉型成為毒梟集團，透過在台「前同事」接應，寄送三批四級毒品先驅原料「1-甲基苯基-1丙酮」來台，幸海關及時攔查，並通報警方介入調查，阻止這批價值4億的毒品流入市面，並逮捕5名嫌犯送辦。刑事警察局南部打擊犯罪中心指出，今年6月至8月，陸續有三批來自中自由時報 ・ 7 小時前
誰是最會「煮」的親子拍檔？ 南市「料理調色盤」熱鬧開鍋
看見孩子天馬行空的創意！2025南市學校午餐「料理調色盤」親子料理競賽溫馨登場，邀請國小三至六年級與國中學生揪家長組隊，用食材作畫、用味蕾說故事，共創獨一無二的親子回憶。去年獲銅牌的億載國小漁光分校親子組「for.MOSA」家長陳韻元今（30）日受訪分享經驗。她笑說，自己不是廚師，也沒開餐廳，只因孩自由時報 ・ 6 小時前
中國查沈伯洋！立院綠黨團喊話藍白捍衛台灣：認為事不關己下一個就是你
中國重慶公安局日前宣布立案調查民進黨立委沈伯洋，民進黨立院黨團今（29）日召開記者會譴責中國的跨境鎮壓行徑。黨團幹事長鍾佳濱痛斥，中國提出「愛國者治台」，將親共的列為愛國者，「難道未來台灣是統促黨治國？」書記長陳培瑜也強調，沈伯洋若在國外進行國會外交，有無可能在外國當地被抓？完全沒法也不想想像。民進黨團也呼籲在野黨一同捍衛人身自由與國家主權，「如果藍白認為事不關己，下一個就是你」。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
美濃大峽谷案 女地主收押 夫拒捕送醫
橋頭地檢署偵辦高雄「美濃大峽谷」盜採案，掌握涉案女地主石麗君及丈夫巫清文，疑涉嫌花上千萬元雇工開挖盜採的新事證，27日指揮調查局「回馬槍」二度搜索、拘提石、巫2人，檢方複訊後，因石女對於異常金流交代不清，28日以石女涉犯《組織犯罪條例》、《廢棄物清理法》等罪嫌疑重大，且與共犯有勾串之虞，當庭逮捕，並聲押禁見獲准。中時新聞網 ・ 16 小時前
黃國昌狗仔帝國快崩了？王義川質疑「這人」偷偷在放消息！
論壇中心／王柏倫報導民眾黨主席黃國昌陷入養狗仔爭議，日前自稱已提告後，週刊又爆料組織金流的核心人物名為李光昕，黃國昌則坦承過去有合作經驗，但對於狗仔案並未多談。民進黨立委王義川在《台灣最前線》節目中點出，李光昕的角色突然浮現，寫進關係圖裡也都能「連起來」，這背後恐怕是有關鍵人在提供消息。民視 ・ 13 小時前
朱立倫：「銀光好居」理念推廣到全台灣每一個社區
國民黨主席朱立倫今日上午出席「好居學院啟動儀式暨銀光好居標章授證典禮」致詞表示，他所創辦的銀光協會結合學者專家推動「銀光好居」觀念，要把「銀光好居」的理念推廣到全台灣每一個社區，不論是政府蓋的或民間的社區，要讓大家未來的第三人生居住環境都能成為好居環境。自由時報 ・ 7 小時前
罵垃圾挨告！黃國昌遭鏡週刊社長裴偉求償百萬 雙方律師當庭交鋒
民眾黨主席黃國昌近期遭《鏡週刊》連續報導，指控他涉嫌養狗仔監控政敵，甚至使喚駭客竊取資料，行為已違反國安法，黃隨後在臉書反嗆「垃圾週刊」，遭社長裴偉提起民事訴訟，提告求償100萬元。台北地方法院簡易庭今上午9時45分就此案進行準備程序，雙方律師當庭交鋒。自由時報 ・ 9 小時前
給鄭麗文的建議 朱立倫：主席最重要是「任謗」
國民黨將於11月1日舉行全代會，也是新任黨主席鄭麗文的上任首日。現任黨主席朱立倫日前率領黨務主管總辭，他30日被問及下一步規畫，強調自己是「國民黨永遠志工」，另被問及給鄭麗的建議，朱立倫說要任勞任怨最重要的是「任謗」，黨主席就是要承受。中時新聞網 ・ 8 小時前
59歲坣娜胰臟癌病逝富商老公身旁 追思會傳12月舉行
美聲天后坣娜驚傳因為胰臟癌去世，享年59歲，令粉絲唏噓不已，據傳她的追思會將在12月15日舉行，家屬正在籌備中。而她的官方臉書稍早二度更新曬出影片，內容是她生前用希伯來語獻唱的祈禱文，再次湧入大批粉絲留言哀悼。坣娜生前交代親友，對於她的病情要低調保密，維持著一貫的優雅瀟灑，最後在富商老公身旁病逝。自由時報 ・ 7 小時前
願意與習近平見面？黃國昌曝自己仍被列為「黑名單」：當然不排斥
美國總統川普今天（30日）在韓國與中國國家主席習近平會面，備受全球關注。民眾黨主席黃國昌今天上午接受專訪時被問到是否願意見習近平？黃國昌笑回，從民眾黨的角度來說，只要有善意溝通、對話的機會，他們從來不排斥。不過，他提到自己比較尷尬，因為他目前仍被中國列在黑名單上。至於若中國釋放善意把黑名單取消，黃國昌說自己當然就不排斥，「賴清德都可以想邀習近平喝珍奶了，為什麼我不能邀請習近平吃雞排？」鏡報 ・ 9 小時前
談藍白合 鄭：有信心新北市會推藍營人選
[NOWnews今日新聞]國民黨準黨主席鄭麗文即將上任，外界關注未來國民黨與民眾黨間的合作，尤其在民眾黨主席黃國昌已表態參選新北市長的狀況下，藍白如何協調最強人選，成2026年九合一大選關鍵。鄭麗文接...今日新聞NOWNEWS ・ 11 小時前
鄭麗文再喊「台灣人也是中國人」！沈伯洋批詐騙：為了得到中國的支持
國民黨準主席鄭麗文，接受媒體專訪時稱「我們是台灣人也是中國人」，更表示此論述在未來，說不定是年輕人也趨之若鶩的選項。民進黨立委沈伯洋今（30）日直言「就是詐騙」，他認為，鄭麗文此舉可能是為了再次得到中國的支持，以壓制黨內的反對聲音。另針對陳雪生痛斥邊境檢疫嚴格「連共產黨都不會這樣」，沈伯洋也直言，面對豬瘟，邊境管制應更加嚴格，保護台灣豬農是天經地義的。三立新聞網 setn.com ・ 8 小時前
川習會後空軍一號開講！川普：完全沒談台灣 立即下調對中芬太尼關稅
美國總統川普30日結束與中國國家主席習近平會談後，在搭乘空軍一號途中發表演講。川普表示，立即下調對中國芬太尼關稅至10%...聯合新聞網 ・ 6 小時前