藍白黨魁峰會登場 前藍委點出「這貓膩」：背後有大人？

國民黨主席鄭麗文與民眾黨主席黃國昌將在19日下午在新莊凱悅嘉軒酒店舉行「以行動顧台灣—主席高峰會談」。 圖：張良一／攝

[Newtalk新聞] 昨（19）日下午，中國國民黨主席鄭麗文與台灣民眾黨主席黃國昌在新莊凱悅嘉軒酒店舉行「以行動顧台灣—主席高峰會談」，雙方會談全程公開。對此，前國民黨立委陳學聖直言，究竟鄭麗文和黃國昌兩人背後還有沒有大人，並質疑兩人能否成為最後決定者。

鄭麗文與黃國昌昨日下午舉行「以行動顧台灣—主席高峰會談」，鄭麗文贈與黃國昌一對藍、白色的台灣藍鵲瓷器，象徵藍白共行，而黃國昌則送給鄭麗文由本土藝術家用水泥作為基座製作的鎢絲燈，稱要給台灣光明的未來。

對於這場會談，陳學聖在民視政論節目《頭家來開講》質疑，鄭麗文與黃國昌背後「還有沒有其他大人」，並質疑二人並非藍白合最後決定者。陳學聖表示，黃國昌說了還是要經柯文哲同意，而鄭麗文的輩分又不能讓黨內所有諸侯服氣。

陳學聖表示，過去朱立倫做過桃園、新北市長，也當過立委，甚至當過行政院副院長，因此朱立倫面對黨內諸侯不是用權力，而是用情誼用輩分來把大家凝聚在一起。至於鄭麗文部分，各地諸侯會不會服氣還是個問號，她必須想辦法訂一個規章讓大家去推動。

陳學聖表示，他覺得鄭黃會的畫面「很好看」，是一個從主持人到黨主席都是年輕一代，有一種欣欣向榮的希望，因此也是深深祝福。

