藍白黨魁明日會面 李乾龍：莫忘2024的遺憾

國民黨主席鄭麗文與民眾黨主席黃國昌將於明（19）日於新北市新莊區的凱悅嘉軒酒店會面，其中國民黨副主席李乾龍及民眾黨秘書長周榆修在今日下午3點半先來場勘。周榆修表示，藍白自2024起，在國會共同並肩作戰；李乾龍則說，期待明日主席會談能開啟藍白合一個非常好的開始，並提到對於2024總統大選藍白合未能成功感到可惜，否則就能讓台灣人民過上好日子了。

藍白兩黨主席明日將於新莊凱悅嘉軒酒店會面，國民黨副主席李乾龍及民眾黨秘書長周榆修在今日下午先來場勘。（圖／中天新聞）

據悉，明日的會面，國民黨將由黨主席鄭麗文親自領軍，並派出黨副主席兼秘書長李乾龍、副秘書長兼組發會主委李哲華、黨團總召傅崐萁以及文傳會主委吳宗憲出席。

今日李乾龍和周榆修都到凱悅嘉軒酒店進行場勘，兩人也接受媒體聯訪。現場媒體問到，明天預計會談些什麼話題？周榆修回應，首先謝謝李乾龍副主席，他是政壇的前輩，也提攜後輩無數，「明天是一個很好的開始」。

周榆修表示，民眾黨和國民黨從2024年以來，在國會有眾多法案一起並肩作戰，包括在反惡罷過程，我們看到當在野的民意結合在一起時，是撐著這個國家往前進，這是一個很好的開始，所以無論國民黨和民眾黨，在鄭麗文主席及李乾龍副主席兼秘書長，以及我們這邊的黃國昌主席，大家一起通力合作之下，未來從政策理念價值到選舉協調，相信會有一個很好的開始，請大家拭目以待。

現場媒體問到，明日會談是否有可能觸及2026縣市長提名？周榆修認為都是合作好的方向的開始，需一步一步往前邁進。我覺得都是合作好的方向的開始那一步一步往前邁進好不好？

民眾黨秘書長周榆修。（圖／中天新聞）

現場媒體再問到，像是宜蘭的部分，陳琬惠已經在準備，可是國民黨吳宗憲早上有說，「誰讓誰這部分還不一定？」周榆修表示，吳宗憲講這話沒錯啊，本來就還不一定啊！

李乾龍則說，選舉本就是選賢與能，一切都是以選民為主，所以誰讓誰都是由選民決定。李乾龍也期待，明日的主席會談能開啟藍白合的一個非常好開始，並認為2024藍白合未成功非常可惜，若成功現在2300萬台灣人民早已過上好日子。所以李乾龍希望，從2024的教訓中學習，讓2026、2028藍白能夠一起合作，讓台灣尋求和平、老百姓過好日子。

媒體還問到，怎麼看前立委蔡壁如提出5大選區讓步的建議？李乾龍回應，這個選舉的考量，我們都會進行全面的通盤檢討。

國民黨副主席李乾龍。（圖／中天新聞）

媒體續問，國民黨副主席蕭旭岑昨日在接受專訪時，提到「一國兩區」的概念，由於過去黃國昌主席曾表達反對立場，是否會造成兩黨在兩岸立場上的違背？周榆修強調，在野的合作是台灣人民的期望，雙方應在既有基礎上往前邁進。中華民國是我們的，台灣是我們的家，維護中華民國的主權，維護好自己的生活與民主制度，我相信這個是國民黨跟民眾黨一致的期盼。

