藍白黨魁會談"2026大選合作" 黃國昌:若非男主角 不會扯後腿

政治中心／綜合報導

藍白兩黨主席今天登場，話題觸及2026選戰合作，鄭麗文表示，希望一加一大於二，黃國昌也說，一定用最大誠意，選出最強團隊。黃國昌還稱，若新北市長選戰，男主角不是自己，不用擔心他會扯後腿。只是交換禮物時，黃國昌送了一盞燈，讓外界猛酸，"職業關燈手，連燈都自己準備好"。

國民黨主席鄭麗文，一身灰色洋裝搭配深色西裝外套，178公分高的麗文還特別穿上平底鞋，似乎想和身旁繫上藍色領帶的民眾黨主席黃國昌，保持同一個視線高度。兩人一同亮相，營造藍白並肩的合作氛圍。

廣告 廣告

兩人手一握，象徵藍白兩黨正式開啟合作敲門磚。雙方互送禮物，各有巧思。

國民黨發言人牛煦庭：「大家可以看到上面的圖像，是雙鵲同行。」

國民黨送上一對印有藍白藍鵲的圓盤瓷器，象徵藍白同行，不過，鏡頭拉近看，國民黨送的陶盤，上面的藍色的鳥依舊飛在白色鳥前頭，這也讓外界聯想，國民黨是否仍想站在前面領航？黃國昌的禮物則是一盞鎢絲燈，說要給台灣光明未來，卻怎麼都點不亮。

民眾黨主席黃國昌：「這個要插電才會亮。」

原來要插電才能點，綠營猛酸黃國昌職業關燈手，連燈都自己準備好。藍白黨魁相見，當然要談2026。

國民黨主席鄭麗文：「麗文一向希望1+1大於2，良性的競爭都能用最大的努力，展現自己所有的長才。」

藍白黨魁會面談2026合作 黃國昌：若非男主角不會扯後腿

鄭麗文、黃國昌會面。（圖／民視新聞）





民眾黨主席黃國昌：「台灣民眾黨想不想要，有地方執政的機會，老實說當然想非常想，我希望讓自己成為更好的選擇，但我同時也說了，黃國昌是一個以大局為重的人，如果男主角不是我，千萬不用擔心黃國昌會扯後腿。」

這場對談聚焦四大主軸，包含在野如何整合力量、合作必要性，以及2026地方選舉的佈局與策略，尋找合作空間。決定由幕僚建立直接管道，加速政策整合和選戰應對。不過藍白合未來能否落地，藍營自家人似乎不太領情。

雖然都說要合作，還決定由幕僚建立直接管道，加速政策整合和選戰應對，不過看在新北市長侯友宜眼裡，忍不住潑冷水。

新北市長侯友宜：「政黨跟政黨的合作，最重要你要有共同的理念跟想法，合作是要做出人民有感的成績，不然的話合作只是一個表象，意義是不大的。」

藍白黨魁會面談2026合作 黃國昌：若非男主角不會扯後腿

鄭麗文、黃國昌會面。（圖／民視新聞）





民進黨發言人吳崢：「鄭麗文不敢為黃國昌，豢養狗仔跟監政敵的低劣行為背書，黃國昌也不敢為鄭麗文，一國兩區親中紅統立場背書，再次凸顯藍白各自心懷鬼胎。」

藍白兩黨不想重蹈2024惡夢，但卻涉及兩黨各方利益，能否成功，依舊充滿變數。





原文出處：藍白黨魁會面談2026合作 黃國昌：若非男主角不會扯後腿

更多民視新聞報導

偷臭？黃國昌送鄭麗文「這物」 網友留言：諷她腦袋裝水泥

鄭黃會拚2026大選合作 鄭麗文：藍白是「主流民意」、雙邊智庫政策對接

黃國昌想選「竟扯蘇巧慧」！他見「這點」酸：洗洗睡

