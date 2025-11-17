藍白黨魁要會面了！ 黃國昌：預定11/19下午

民眾黨主席黃國昌。(記者方賓照攝)

〔記者林哲遠／台北報導〕面對2026選舉、立法院合作等議題，民眾黨主席黃國昌昨透露將在本週與國民黨主席鄭麗文會面，黃今受訪時表示，目前預定的時間是本週三下午，但還有很多細節需要安排，包括雙方幕僚及黨務主管要先進行場勘，等到確定了再向媒體報告。

國民黨內人士昨表示，會比照先前黃國昌與前國民黨主席朱立倫的會面方式，在適合的第三地進行，但因找場地需要時間，估計會面時間應會在19日之後。

黃國昌表示，他與鄭麗文的會面昨天有跟大家報告過，本週就會正式舉行，目前預定的時間是本週三下午，要請媒體多諒解，但還有很多細節需要安排，包括雙方幕僚及黨務主管要先進行場勘，等到確定了再向媒體報告。

廣告 廣告

【看原文連結】

更多自由時報報導

藍白主席將會面 國民黨內人士：19日以後在適合第三地進行

鄭麗文黃國昌將會面 綠示警：「紅統路線」合流恐拖垮台灣防線

自由說新聞》館長淪「劣跡網紅」被政壇好友放生？他揭共產黨手法：恐成中共打擊目標！

縣市長、議員提名藍白合？ 黃國昌：政策願景優先

