藍白黨魁見面快了？黃國昌透露「這時間點」

▲民眾黨主席黃國昌今（30）日表示等鄭麗文整合黨內不同意見後再見面。（圖／記者吳翊緁攝）

[NOWnews今日新聞] 準國民黨主席鄭麗文日前接受專訪談及未來如何和民眾黨合作？她直言將積極推動藍白合，並希望儘快安排與民眾黨主席黃國昌會面。對此，民眾黨主席黃國昌今（30）日接受專訪也被問到何時要見鄭麗文？黃國昌直言：「沒那麼急」，他並指出要等鄭麗文多聽聽黨內意見，整合出未來政策路線後。

鄭麗文日前上《千秋萬事》接受媒體人王淺秋專訪，表示肯定黃國昌表態投入新北市長選舉的態度，但她也說，國民黨有能力推出符合期待、最具勝算的候選人，最後代表在野力量參選新北市長的，她有信心會是國民黨人選；同時，她也會積極推動藍白合作，並盡快安排與民眾黨主席黃國昌會面，討論在野整合機制。

而黃國昌今上相同節目專訪，被問到何時將見鄭麗文？他先提到，鄭麗文當選那天晚上，他們就通了電話，除向對方表達恭賀之意，也認為鄭麗文任重道遠，辛苦了。

黃國昌接著說，最近這段日子看到鄭麗文在各縣市拜訪國民黨重要意見領袖和地方黨部的幹部，這對黨內程序來說完全合情合理，是個非常好的起手式。

但是，至於和民眾黨會面商議？黃國昌認為：「真的沒那麼急」，他說，先讓鄭麗文處理國民黨內事務也是必要，國民黨內很多不同聲音、意見，需要整合的時間。畢竟國民黨家大業大，有很多意見領袖，讓鄭麗文多聽聽黨內意見，去整合黨內未來的路線和策略，民眾黨百分之百理解，這是他說「不急」的理由。

