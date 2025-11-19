藍白黨魁高峰會 鄭麗文支持合理國防預算 黃國昌指兩岸政策勿著墨名詞

國民黨主席鄭麗文與民眾黨主席黃國昌今天(19日)出席「以行動、顧台灣」高峰會，鄭麗文強調，國民黨向來是國軍跟國防最堅實的後盾，但台海安全不是透過軍備競賽而獲得保證，而是要透過和平決心與努力，及合理的國防預算。外界關注民眾黨是否支持國民黨的兩岸政策，黃國昌說，與其在名詞或意識形態上打轉，更重要的是捍衛台灣的民主自由。

國民黨主席鄭麗文與民眾黨主席黃昌19日共同出席「以行動、顧台灣」高峰會。媒體詢問，國民黨主張「一國兩區」的兩岸政策，民眾黨是否表達認同，黃國昌表示，過去30年來，兩岸政策有高達10種不同名詞，但又創造什麼改變。

黃國昌認為，兩岸議題是必須面對的問題，但他請全民思考，與其在名詞上或意識形態上打轉，倒不如立下要實現的價值與要達成的目標，要捍衛台灣的自由民主。黃國昌：『(原音)民主進步黨有台獨黨綱，他們說他們現在台獨黨綱沒有凍結，但是被台灣前途決議文所取代，這些訊息對於我來講一點都不重要，重要的是什麼，重要的是我們怎麼樣讓台灣真的捍衛我們自由民主。』

談到國防預算，鄭麗文強調，國民黨在戰後的台灣，一向是國軍跟國防的最堅實後盾，這從未改變，也絕對不會打折，因此立法院通過為軍人加薪的法案，但遭到執政黨反對。她指出，台海安全絕對不是透過軍備競賽而獲得保證，而是希望透過和平決心與努力。鄭麗文：『(原音)如果根本不在乎兩岸是否和平，甚至於一直製造對立仇恨、挑起兩岸緊張的神經，然後再來一昧大幅提升跟擴大軍備，這對台海安全毫無幫助，所以合理的國防、堅實的保衛台灣的國防，一向是中國國民黨的主張，絕對沒有問題。』

鄭麗文表示，國民黨希望台灣無事、日本無事、全世界都無事，讓台海安全無事是我們的責任與努力的目標，秉持此理念下看待合理的國防預算。(編輯：宋皖媛)