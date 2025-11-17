藍白黨魁19日首會面！鄭麗文、黃國昌新北相聚 傅崐萁隨行

國民黨主席鄭麗文（左圖右）與民眾黨主席黃國昌（右）週三會面，與會者還有黨團總召傅崐萁。（資料畫面）

國民黨主席鄭麗文、民眾黨主席黃國昌將在本週三（19日）下午3點於新北市新莊凱悅嘉軒酒店會面。據悉，國民黨除了鄭麗文之外，出席者包括黨祕書長李乾龍、副祕書長兼組發會主委李哲華、黨團總召傅崐萁及文傳會主委吳宗憲。

「鄭黃會」當天是國民黨例行中常會，黨中央特別把中常會提前至下午1點舉行，藍白明日將正式共同發布採訪通知。藍營人士指出，週三屬禮貌性拜會，不會有2026提名的實質進展，主要是向民眾黨傳達善意，推出一套合作機制辦法，「提得好比提得快更重要」。

民眾黨立院黨團主任陳智菡、國民黨副祕書長李哲華等人，將在明天下午3時30分到現場場勘。據悉，兩人會面將會互贈禮物，傳達藍白順利合作的理念，不過由於全程公開，且是雙方黨主席第一次見面，不會聊到太多細節。





