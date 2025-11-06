藍白齊聲停砍年金 蔡英文發聲：只靠政府預算救不了退休金

即時中心／潘柏廷報導

前總統蔡英文第一屆任期（2016-2020）大力推動年金改革，便是維護世代正義，只是，藍白現在要推動停砍所得替代率，使外界相當擔心會提早破產，即便在綠委反對下，相關修正草案今（6）日上午已送出委員會交給朝野黨團協商。對此，蔡英文今（6）日在臉書喊話，年金改革，不該半途而廢，只靠政府預算，救不了大家的退休金。

蔡英文也說，在她任內，為了讓國家財政永續，他們推動了年金改革，也是馬英九總統在交接時，特別交代他們要完成的工作。

話鋒一轉，蔡英文提到，過去，年金改革引發了許多風風雨雨，直到他卸任時，「我的心中只有感謝兩個字，感謝全體軍公教人員的體諒，讓國家能夠長治久安，一個『體制健全、體質良好』的年金制度，也就此逐漸穩固」。

蔡英文指出，從年金改革實施到現在，已經節省了2590億元挹注到基金，若能按照規畫繼續漸進微幅調降給付到2029年，財務改善效果一定會更多。她也批評，如今，在野黨又再次在立法院提出要「停止改革」 ，讓人擔心好不容易穩定的軍公教年金制度，又將再次走回頭路，繼續加重基金的財務負擔，提高破產的風險，把問題丟給後代來承擔，這是不負責任的做法。

最後，蔡英文強調，如果未來每年中央政府總預算，有一成以上，甚至兩成必須用來挹注退休基金，一定會嚴重排擠各項建設、國防與福利支出，「面對年金改革的議題，整個社會必須堅守理性、專業，讓改革持續、讓制度永續，更重要的是，財源要擴增，尋找新的專屬財源」。





