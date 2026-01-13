藍白「停砍年金」白修了？翁曉玲批造謠

▲立法院三讀通過停砍公教年金法案，遭質疑因修法沒寫「施行日」，因此公教今年還是領不到。對此國民黨立委翁曉玲今（13）日受訪回應，這樣的說法是在造謠。（圖／記者葉政勳攝，2025.11.01）

[NOWnews今日新聞] 立法院去年在藍白主導下，三讀通過《公務人員退休資遣撫卹法》、《公立學校教職員退撫條例》修正案，停砍公教年金，總統賴清德去年12月26日公布法案，但遭質疑因修法沒寫「施行日」，因此公教今年還是領不到。對此翁曉玲今（13）日受訪回應，這樣的說法是在造謠。

翁曉玲說，若從《退撫法》第37條及38條的條文內容仔細閱讀，大概99%的人都會認為，已經非常清楚將法律施行日期、生效日、回溯時間都已經明訂於法條，所以根本沒有像民進黨立委吳思瑤造謠，或像銓敘部惡意曲解法律解釋。

翁曉玲也再批，民進黨政府不願編列軍人加給相關預算，而軍公教警消的退休金提高也不編列預算、該發還退休的軍公教退休金差額也不發，甚至公教人員停砍也不繼續執行，還要繼續扣減，民進黨政府完全沒有把軍公教放在心上，而是無止盡踐踏軍公教，同時也剝奪軍公教的權益。

不過再被問到，有沒有寫施行日期是否有差？翁曉玲說，她就不用再多說，因為在法律條文都非常清楚，「至於吳思瑤亂七八糟的解釋，就去問她吧」。

台灣青年世代共好協會理事長張育萌說，藍白修法，要把所得替代率回到2023年，但只要法律沒有寫「施行日期」，依照《中央法規標準法》，就是在「公布之日起算至第3日起發生效力」，也就是說，停砍退休金的《退撫法》真正上路日期，是12月28日。翁曉玲亂修法寫得太開心，把所得替代率硬拉回2023年，但整部法完全沒寫上路日期，也就是根本沒有「施行日」，只能算是12月28日起算。」

