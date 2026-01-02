藍白一再擋總預算案、國防！陳培瑜點名鄭麗文：看她如何整頓內部矛盾、恢復遭癱瘓程序委員會

藍白在立法院持續卡住總預算案、國防特別條例、院版財劃法等案，對於在野頻頻阻擋，民進黨立院黨團書記長、立委陳培瑜發文表示，為了持續支持相關法案，元旦當晚就在議場排隊守候，在今（2日）院會處理黨團提出的報告和討論事項。她點名國民黨主席鄭麗文，大家都在看她要如何整頓內部矛盾，讓立法院長韓國瑜、立法院國民黨團願意使程序委員會恢復功能，實質推進各項法案和預算案。

陳培瑜表示，自己元旦晚上八點就抵達議場門口開始排隊，為的是今天院會可以先處理民進黨團提出的報告事項和討論事項。

陳培瑜提到，民進黨團提出的有：行政院版財劃法、115年度中央政府總預算案、1.25兆強化防衛韌性及不對稱戰力特別預算、被擋了將近800次的立委赴中報備的國安案、程序委員會已被藍白實質癱瘓的譴責案、譴責中共軍演案、外送員專法。



陳培瑜指出，事實上，本週二的程序委員會，理該拍板定案的就是本週五的院會議程，就算三黨沒有共識，也還是必須審定議程，週五才能順利召開院會。



陳培瑜表示，但很遺憾的是，藍白不敢承認在程序委員會阻擋法案、也不願意說明阻擋國防預算的動機、更不肯面對三次惡修財劃法導致總預算無法送審，再加上藍白還有許多逕付二讀、不敢在委員會實質討論，只是無止盡掏空國庫的肉桶法案。



陳培瑜說，這導致已經有數不清的週五院會變成了必須先協商議程，再協商要處理的法案，每一個法案有多少人可以發言表示意見的「無效率院會」。



陳培瑜批評，現在的立法院，歹戲拖棚的藍白惡修法律在先，毫無能力的韓國瑜院長只想過水協商在後，再加上藍白聯手持續不斷地在表決前才提出的再修正動議，在院會表決時終究還是變成了實質的法律條文，因此立院混亂的罪魁禍首正是只搞鬥爭、不顧民生的藍白在野黨。



陳培瑜強調，民進黨團仍要堅持到底，持續要求讓115年度中央政府總預算付委審查、持續支持院版財劃法和1.25兆防衛韌性條例和預算，並且盡速讓赴中報備的法案順利過關。



陳培瑜提到，至於週五院會，藍白是不是會繼續阻擋？對於凡事必稱習近平、搶著做習共政權的最佳代言人鄭麗文主席來說，大家就來看看她要如何整頓內部矛盾，讓立法院長韓國瑜、立法院國民黨團願意讓程序委員會恢復功能，實質推進各項法案和預算案。

