藍白「反年改」強勢三讀！陳其邁說話了：社會沒有充分討論、程序欠妥當

政治中心／洪正達報導

反年改相關修法程序在立法院國民黨團強勢運作下，12日三讀通過修正公教人員相關的退撫條例，對此，高雄市長陳其邁受訪，針對此議題表達「若沒有充分討論、達成社會共識，程序上有欠妥當」。

陳其邁表示，年金改革不該走回頭路，更應聚焦在改革過程、凝聚社會共識，當年前總統蔡英文推動年改時舉辦許多公聽會、說明會、以及相關的會議等，讓社會共識得以凝聚。

陳其邁有說，年金改革牽涉到職業別的公平性、世代正義、財政永續等，倘若未經充分討論、社會也沒有共識，貿然快速修法在程序上有欠妥當，過程中應當有更多的社會討論。

