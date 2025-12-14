藍白「反年改」恐多花7000億！他寧可幫「2類人」加薪

政治中心／周希雯報導

藍白近期憑藉國會多數優勢三讀通過「反年改法案」，退休金所得替代率將重新回到2023年的計算標準；此舉引發不少民怨，質疑傷害現職公教利益，讓年金提前破產、最終由全民埋單，每人平均要承擔3萬元才能填補7000億缺口。對此，律師林智群近日頻頻對此開轟，直言「我寧可給現職公務員加薪、照顧長照老人！」

立法院國民黨、民眾黨團12日在立法院聯手，強行三讀《公立學校教職員退休資遣撫卹條例》部分條文修正草案，意即未來退休金的所得替代率將「不再調降」，回歸2023年的標準計算，而且自2024年1月1日起「不再逐年下降」所得替代率。不過銓敘部示警，此舉將導致公、教退撫基金會分別提早在2045、2042年用罄，屆時現職和已退休人員，都將無法安穩領取退休金；民進黨也指出，若要確保不提前破產，政府需撥補新台幣6,970億元，等於全國每位人民都需負擔3萬元。

民進黨痛批，藍白此舉等於讓全民買單7000億缺口。（圖／翻攝「民主進步黨」臉書）

對此，律師林智群近日發文補充，「大家可能不知道，藍白通過的反年改法案，還有『加薪條款』。週休七日的退休軍公教，退休金還可以加薪（調漲）喔！當物價指數「累積」達5%時，強制調漲，每四年檢討一次。」對於反年改法案通過後可能出現7000億缺口，林智群更直言，「與其給週休七日退休人士出國玩、買房，我寧可給現職公務員加薪、照顧長照老人。」

對於藍白強推法案，林智群直言「我寧可給現職公務員加薪、照顧長照老人！」（圖／民視新聞資料照）

貼文曝光後引發共鳴，網友們都感嘆，「寧可給醫護人員+現職公務員+長照人員，因為少子化+ 超高齢社會來臨，全民都會需要的福利」、「國民黨鐵票區啊，當然用力買票下去」、「真的是吃台灣人夠夠」、「為了拿普發1萬元，結果多付3萬元，」、「拳頭都硬了，7000億可以發幾次的一萬了」、「普發一萬才一次，三萬是每年」、「拿到普發的一萬還笑得出來嗎」。





