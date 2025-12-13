藍白「反年改」7000億全民買單！律師怒：寧可給現職公務員加薪

政治中心／黃韻璇報導

停砍公務員退休金法案，12日在藍白的推動下通過，立法院會三讀通過《公務人員退休資遣撫卹法》等條文，引發不少民怨。尤其退休金所得替代率重新回到2023年（112年）的計算標準，恐讓退撫基金提早破產，等於全國人民每人要負擔3萬元填補7千億缺口，律師林智群就發文怒轟，「我寧可給現職公務員加薪」。

12日國民黨、民眾黨在人數優勢下通過反年改法案，公教人員所得替代率不再調降，且所得替代率認定日期回溯自112年標準。銓敘部表示，修法預估將造成公、教退撫基金會，提前在2045和2042年破產，7000億元撥補全民買單。

律師林智群13日深夜就在臉書發文怒轟，「反年改通過要多花的7000億元，與其給週休七日退休人士出國玩、買房，我寧可給現職公務員加薪、照顧長照老人」。

針對藍白聯手停砍年金，國民黨主席鄭麗文稱，在野黨認真推動相關社會福利、社會安全法案的時候，執政黨正事不做，為了反對而反對，惡言惡語挑撥不同職業之間的矛盾，製造世代之間的仇恨，這才是真正瓦解台灣團結的最大罪魁禍首。

事實上，民進黨立委王定宇分析，其實民調超過半數民眾不支持通過停砍年金修法，如今已成事實，「對85年以後任職的公教人員不公，因為他們本來就沒有18％，卻要繳費補之前領高額月退的人不足的基金。對農漁勞工等其他行業的人不公，因為他們自己的退休金遠低於這些早就已退的公教人員，卻要拿他們每人3萬元的稅金去撥補。」

民進黨發聲明表示，藍白強行通過的《公務人員退休資遣撫卹法》與《公立學校教職員退休資遣撫卹條例》修法，讓年金改革倒退，由全體納稅人買單公教退撫基金缺口。這不但傷害國家財政，還擴大了職業別、世代間的不公平，完完全全就是個劫貧濟富 、債留子孫 的法案。怒轟「我們譴責傅崐萁、黃國昌及所有投下贊成票的藍白立委。踐踏年輕人的，就是你們！」

