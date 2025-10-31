藍白一口氣提三譴責案 批賴卓政府對非洲豬瘟推諉卸責

國民黨立院黨團今（31）天在立法院會對行政院長卓榮泰提出譴責案，批賴卓政府對非洲豬瘟不思積極檢討防疫破口、精進防檢疫作為，而是推諉卸責。（王千豪攝）

台中梧棲養豬場爆發非洲豬瘟，衝擊我國養豬相關產業。國民黨立院黨團今（31）天在立法院會對行政院長卓榮泰提出譴責案，批賴卓政府對非洲豬瘟不思積極檢討防疫破口、精進防檢疫作為，而是推諉卸責。另外，藍白黨團也針對國家通訊傳播委員會（NCC）委員與公視人事案延宕對卓榮泰提出二案譴責案，三案均逕付二讀，交付黨團協商。

在NCC委員人事案延宕部分，藍白提案指出，卓榮泰目無法紀，故意違反NCC組織法第四條之行為，甚以話術欺瞞國會與國人，惡意延宕NCC人事、癱瘓機關功能，致使通訊傳播治理、媒體市場秩序與公眾視聽權益嚴重受損，對卓榮泰之行為提出最嚴厲之譴責。

公視人事案部分，國民黨團提案指出，公視董事監察人提名延宕已久，社會各界質疑公視屢遭執政當權介入，不但完全悖離當年民進黨強力主張「黨政軍退出媒體」的訴求，且無法維持政府體制正常運作與行政中立原則，癱瘓公共媒體治理及專業職能；對行政院、文化部知法玩法、恣意濫權、踐踏法治精神，代表行政權最高首長的卓榮泰應嚴正追究其政治責任，提出最嚴厲譴責。

有關非洲豬瘟部分，國民黨團提案指出， 賴清德總統上台後近一年搞大罷免，政務嚴重廢弛，疏於防疫業務之把關落實，邊境管制因而產生漏洞，讓非洲豬瘟病毒入侵國內，如今民進黨為撇清責任亂扣地方政府防疫不力的大帽，企圖掩飾執政失能失序的窘境，已使國家聲譽與全民權益遭受重大損失。

國民黨團強調，有鑑於賴卓政府施政只問政治疏忽民生經濟，將得來不易的「豬瘟非疫國」榮譽與國際競爭力及國家養豬產值造成巨大傷害損失，對賴卓政府不思積極檢討防疫破口、精進防檢疫作為，推諉卸責、怠忽職守之行徑提出最嚴厲譴責。

其中NCC人事案與公視人事案延宕譴責案，因朝野黨團無異議，直接逕付二讀；非洲豬瘟譴責案經表決，以59票同意、38票反對，逕付二讀，三案均須交付朝野黨團協商。

