藍白「台灣未來帳戶特別條例」今協商 政院：贈與財產免立法
〔記者鍾麗華／台北報導〕藍白提出的「台灣未來帳戶特別條例」草案，今(10)日朝野協商，力拚本會期闖關，不過，行政院推動兒少成長津貼帳戶，已定調不修法、也不立專法，且若藍白版本在立院三讀，擬研議不副署。政院人士強調，政府發放「津貼」給人民，是政府「贈與」財產給人民，依照過去的例子以及憲法的原則，不需要透過「制定法律」的方式才能辦理，人民收到政府贈與的津貼或補貼，也不需要繳稅。
政院人士解釋，過去「育兒津貼」、「就學補助」及「租金補貼」就是透過「作業要點」發放。現行0至2歲「育兒津貼」是依據「育有未滿二歲兒童育兒津貼申領『作業要點』」發放。
此外，現行2至5歲「就學補助」，是依據「教育部補助地方政府發放二歲以上未滿五歲幼兒育兒津貼及五歲至入國民小學前幼兒就學補助『作業要點』」發放。過去「租金補貼」也曾透過「三百億元中央擴大租金補貼專案計畫『作業規定』」發放。
政院人士指出，按照「作業要點」領到的津貼跟補助，也都不用繳稅。「所得稅法」第4條第1項第17款本文規定，因繼承、遺贈或贈與而取得之財產，免納所得稅。對於過去這些「津貼」、「補助」及「補貼」，政府也做出函釋，釋明這些都是政府「贈與」的內容，依照所得稅法規定，不用繳納所得稅。
政院人士強調，給付行政早有釋憲，其實大法官從1997年就已經在釋字443號解釋，說明「法律保留原則」的內容：只有在「剝奪⼈⺠⽣命或限制⼈⺠⾝體⾃由」以及「涉及人民其他自由權利限制」事項，必須透過「法律規範」，才能加以限制。但如果只是「給付行政」，法律規範的密度就比較寬鬆，沒有「限制人民權利」這麼嚴格。
此外，曾經有一位從勞工局轉任經建會的公務員，認為用來計算他年資合併的規定，只有「施行細則」的位階並不合理；大法官在2006年針對此案做出的釋字614號解釋就特別說明，如果規範的內容沒有限制人民的自由權利，主管機關就可以自行訂定相關規定進行合理的規範，也就是說，不需要透過法律來規範。
他強調，成長津貼發放，並沒有剝奪或限制人民權利，純屬於政府的「贈與」，是「給付行政」的範圍，依照大法官的解釋，主管機關可自行訂定相關規範，讓辦理或受領相關補助、津貼的當事人能夠有規範可以遵循。
對於兒少成長津貼帳戶，政院人士強調，投資基金帳戶內的成長津貼與孳息，是「時間一到」，也就是「年滿18歲」，才有領取的權利，在時間到之前，並沒有領取的權利，也因此沒有限制權利的問題，也無需透過法律來進行規範。
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