藍白「合成賴清德、袁世凱頭像」諷稱帝 王世堅直呼離譜：希望大家節制

[FTNN新聞網]記者許詠晴／台北報導

面對總統府支持行政院對財劃法不予副署，全體藍白立委今（19）早在立法院議場前，宣布提案彈劾總統賴清德，甚至把賴清德的臉P在袁世凱頭像上，諷刺賴清德學袁世凱稱帝。對此，民進黨立委王世堅認為，在野黨確實太超過了，只會增加朝野對立與仇恨，無濟於事，此時全國應該團結面對兩岸挑釁，希望事情能到此為止。

（許詠晴攝）

在野兩黨立委今早召開「彈劾違憲總統，反帝制、反專制、反獨裁」記者會，表示將提案彈劾賴清德。其中，彈劾文寫到，有鑑於被彈劾人賴清德總統對立法院三讀通過、經行政院覆議失敗之《財政收支劃分法》透過行政院院長以不副署之方式配合，不依《中華民國憲法》第七十二條規定公布，違憲失職，爰依《中華民國憲法增修條文》第四條第七項及《立法院職權行使法》第四十二條之規定，對賴清德總統提出彈劾案，是否有當？敞請公決。

王世堅今早在立法院受訪回應，彈劾總統賴清德，確實是過了，朝野再怎麼不高興也不該這樣，甚至把賴清德頭像跟袁世凱合成，已經到了離譜的地步，希望大家能節制，不要用這種方式，無濟於事，只增加朝野對立跟仇恨，這是不好的。

王世堅認為，如果在野黨繼續用這種仇恨方式，代表不認同和執政黨一起為全台2300萬人做事，難道他們自外於我們國家？民進黨再怎麼樣也沒有把在野黨主席、藍白黨團召集人，用歷史人物形容，用這種方式真的是過了，只是增加雙方對立和仇恨，無濟於事。

至於行政院是否該副署爭議法案？王世堅無奈笑說，「這個已超過我的智慧能及，這個我就...」。

媒體提及，有網友自製「連署彈劾賴清德」網站，今早連署人數已超過150萬人。王世堅認為，完全沒必要這麼做，人民當然有權利表達意願，但此時國家正逢兩岸惡意挑釁，容易引起戰端，全國上下不分黨派應該團結、求同存異。

王世堅說，民眾有時會對生活感到不滿，或對工作不順感到不高興，若有人刻意搧風點火，加上網路言論推波助瀾，會燒起來，但這不代表什麼，只是大家心裡不高興、不爽進行發洩，希望事情到此為止，大家有表示到就好。

媒體問到，面對朝野僵局，誰該先退一步？王世堅說，總是會有解方，昨天徐國勇也釋出善意，如果要雙方互表善意很困難，帶頭出來溝通的領袖，必須為了國家隱忍，拋棄背後壓力，包括龐大支持者意見，但先表示善意並非懦弱，而是一種智慧，他不是領袖不敢評論。

（許詠晴攝）

（許詠晴攝）

