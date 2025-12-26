藍白「喊未來、擋預算」 鍾佳濱批：不給錢卻談政策的政治表演

民進黨團幹事長鍾佳濱。 圖：金大鈞/攝（資料照片）

[Newtalk新聞] 國民黨、民眾黨昨日共同提出「台灣未來帳戶」構想，卻遲遲未審議中央政府115年度總預算，對此，民進黨團幹事長鍾佳濱今（26）日表示，憲法與預算法對預算編列與審議早有明確規範，行政權有責任提出政策並編列預算，立法院則應依法審查，而不是一邊高喊政策口號、一邊卡住政府預算運作。

鍾佳濱指出，憲法第68條明確規定立法院會期為每年2月至5月、9月至12月；而依《預算法》第46條與第51條規定，行政院須於會計年度開始前四個月提出總預算案，立法院則須在會計年度開始前一個月完成審議。他強調，行政院早在今年8月底即依法提出115年度中央政府總預算，但至今已進入12月底，立法院卻仍未完成審議，明顯違反制度精神。

鍾佳濱說，依照憲政體制，不論中央或地方，預算權本就屬於行政權的一部分。民進黨作為執政黨，有責任將競選期間向人民承諾的政策，透過行政院編列預算、送交立法院審議並落實執行。這正是民主政治中權責分工的基本原則。

他也提到，藍白提出的「台灣未來帳戶」構想，並非全然不可討論，事實上，相關概念過去也曾在行政體系內部討論，民進黨政府更已在明年度預算中編列提高生育補助至10萬元的相關經費。鍾佳濱強調，政策本身可以討論，但關鍵在於「誰來做、用什麼預算做」。

鍾佳濱表示，若藍白希望推動相關政策，完全可以在未來地方選舉中，將其納入縣市長政見，並在取得民意授權後，用地方預算來執行；若是放眼中央層級，也可在2028年總統大選中提出完整政策藍圖，交由全民檢驗。

他直言，當前最迫切的任務，是讓115年度中央政府總預算順利通過，讓既有的少子化對策與各項公共政策能夠依法推動，「如果真心關心年輕世代與育兒問題，就應該支持現階段行政院提出的預算，而不是一邊高喊口號，一邊杯葛預算，讓政策停擺。」

