藍白一定要合 新北市長3月協調

新北市長選將民進黨已定於一尊，國民黨仍遲遲未定，民眾黨主席黃國昌1日在新莊區成立新北市長競選總部，前黨主席柯文哲與中廣前董事長趙少康現身力挺，「藍白合」再引發關注。黃國昌強調「藍白一定要合作」，並點名國民黨熱門人選台北市副市長李四川，無論最後由誰出線，目標只有一個，就是贏下新北市。

黃國昌昨提出「三階段」政黨合作構想，第一階段在於雙方是否能在共同的願景與具體政策支撐上取得共識；第二階段是在共同價值與政策願景的基礎上，推動正式的政黨合作協議。他強調，合作不是關起門來談條件，而是「開大門、走大路」，把政策寫下來，讓社會檢驗，「不管未來誰當選、不管未來在哪一個城市，只要有共通的基本政策，我們就全力推動」；第三階段為政黨合作協議中必須清楚載明所有「遊戲規則」，避免黑箱與模糊空間，才能真正建立台灣政黨合作的新典範。

廣告 廣告

談到藍白合作的可能性，黃國昌以數學比喻，「三角形的兩邊合，一定大於第三邊」，關鍵不在誰高誰低，而在於如何把各自優勢發揮到最大。他說，無論自己或李四川，雙方團隊其實都很清楚彼此的強項與定位，接下來若能在政策、價值與城市願景上合作，才能真正產生綜效。

關於藍白整合時程，趙少康說，若國民黨能在春節前確定新北市長人選，藍白雙方最快可望在3月完成協調。他直言，新北市幅員遼闊、人口超過400萬，是全台最大直轄市，黃國昌仍有約2個月時間全力衝刺，「時間說長不長，但還來得及」。

此外，立法院即將進入新會期，國民黨立委羅智強卸任黨團書記長，針對與黃國昌的合作關係表示，幾乎每周都會與黃就法案內容討論、交換意見並凝聚共識，藍白間能一步一腳印推動多項立法成果，關鍵在於持續溝通與協調，這2年最大的收穫，是在大罷免與高強度政治對抗中，與立院不同政黨夥伴建立起信任與合作的基礎。