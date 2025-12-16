即時中心／梁博超報導

行政院長卓榮泰昨（15）日召開記者會宣布政院「不副署」新版《財劃法》，總統賴清德也對國人發表談話，表示《財劃法》與反年金改革相關修法已危及民主憲政與國安，更批評藍白將台灣推向「在野獨裁」懸崖，嚴正呼籲「即刻撤回」。民進黨今（16）日強調，藍白聯手一年惡修三次《財劃法》，內容違憲違法，行政院只好「不副署」；而藍白把持立院，要求行政院違憲、違法、破壞民主體制、背離國民主權精神的修法，行政院無法同意，所以只能選擇不副署。

廣告 廣告

民進黨指出，本屆立法院已通過143個法案，行政院只對8個爭議法案提覆議，不副署則只有1次。之所以必須這麼做，問題的源頭，還是在於國民黨和民眾黨一年惡修三次《財政收支劃分法》，內容違憲也違法，行政院只好不副署！

民進黨更列舉，藍白在去（2024）年12月20日首次惡修《財劃法》，不僅三分鐘送出委員會、表決搞黑箱，甚至連公式都算錯，從中央瓜分4,165億元，更沒有分配事權讓地方分錢不做事，擴大南北與城鄉差距。

今（2025）年11月14日藍白第二次惡修《財劃法》，逕付二讀「零」討論、同時表決仍黑箱，另外「補助款只能多不能少」逼迫中央政府舉債破上限，繼續擴大南北與城鄉差距；同月21日藍白第三次惡修《財劃法》，再次不給討論黑箱表決，甚至修改公式還回溯「只為了搶錢」。

民進黨直批，藍白史無前例一年內惡修三次《財劃法》，甚至今年11月還一週惡修兩次，都是為了搶錢分給地方政府！違反憲法「權力分立」原則，實質侵害行政權；修法過程則違反公開透明、充分討論原則，破壞了民主程序。「這樣的《財劃法》一旦施行，將對國家發展造成無可回復的重大危害。」

民進黨強調，立院在藍白把持下，要求行政院違憲、違法、破壞民主體制、背離國民主權精神的修法，行政院無法同意，所以行政院選擇「不副署」。「一年惡修三次《財劃法》的是藍白；程序黑箱、內容違憲的是藍白；造成憲政僵局的，還是藍白！」

原文出處：快新聞／藍白一年三度惡修財劃法 民進黨批違法又違憲「政院只能不副署」

更多民視新聞報導

高虹安二審撤銷貪污罪 高院判決理由全說了

高虹安案二審法官遭嗆！周軒：和陳玉珍提案說明一樣

陳水扁將主持《鏡電視》節目！首集政壇大咖現身…NCC示警1事

