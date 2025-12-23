藍白「彈劾總統」排入議程！總統府喊話：在野黨應盡快審完總預算

記者楊士誼／台北報導

藍白立委發起彈劾閣揆卓榮泰、總統賴清德的提案，總統彈劾案已確定列入本週五的議程，藍白也要求總統為此到立法院接受詢答。總統府發言人郭雅慧今（23）日表示，總預算八月就送入立院，今年只剩下七天但總預算還沒法進入委員會，希望在野黨多多思考讓總預算盡快完成，而總統也多次表達樂意進行國情報告，盼在合法合憲、程序完備下進行溝通與說明。

郭雅慧表示，在憲政體制下，立法院對於行政院長或是總統本來就有相關的制衡手段。只要是合法合憲、程序完備都給予尊重。她指出，國政要順利運作，五權分立之下，行政、立法、司法各個機關都要如常運作是非常重要的。而明年度總預算8月就已經送進立法院，今天距離12月31號只剩下7天，總預算還沒有機會進入委員會。總預算影響的，不單單國家安全與國政運作，還包括社會民生，以及地方建設都會受到影響。要懇請立法院讓總預算能夠順利完成、送出立法院。

郭雅慧進一步說明，總統已經多次表達他「樂意進到立法院進行國情報告」，希望在合法合憲、程序完備下進行溝通與說明。期盼朝野能夠回到體制面，讓台灣在面臨內外挑戰時國家能夠穩定向前。郭雅慧強調，政黨立場或許不同，但國家只有一個，希望總預算能夠儘快完成，這一點特別拜託在野黨立委多多思考。

另有報導指出，罷免期間府院曾透過黨政高層與大法官蔡宗珍溝通立場，民眾黨主席黃國昌也到北檢告發府院高層等，郭雅慧

表示，對於司法，總統一直以來的立場都表達得非常清楚，就是尊重司法的獨立、不介入個案。她指出，並沒有施壓，至於特定報導都是在沒有查證的情況下，以臆測、影射的方式進行報導，沒有評論的價值。

