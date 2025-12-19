藍白「彈劾總統」背後目的遭看穿？她預言「1結局」全場傻眼

政治中心／周希雯報導

藍白日前挾人數優勢通過《財劃法》修法，行政院隨即宣布「不副署」抗衡、並獲總統賴清德力挺，引發藍白強烈反彈；昨（18日）不只提案監察院彈劾行政院長卓榮泰，藍白還預告今（19日）將宣布彈劾違憲總統賴清德，震撼政壇。不過彈劾總統並非易事，想過關席次也不夠，為何在野仍堅決要提出？對此，時代力量黨主席王婉諭秒看穿藍白背後「真實目的」，直言此舉「無法解決憲政僵局」，不少網友也感嘆，「就是作秀而已！」

王婉諭表示，面對藍白財劃法、年金改革的暴衝修法，加上憲法法庭被在野全面癱瘓，被逼得無路可退的執政黨選擇不副署，「他們很清楚這是一場豪賭。」此舉自然引發藍白強烈反彈。不過王婉諭指出，從藍白提案決議要彈劾卓榮泰，其實就看得出「他們顯然無意倒閣，要以彈劾的方式來回擊」，如今更揚言宣布提案彈劾總統，更使衝突升溫，同時也意味著「朝野的憲政衝突，正式進入下一回合。這一刻起，雙方的選擇，都會在憲政史上留下紀錄。」

藍白明知「彈劾總統難過關」仍提案？她秒看穿「背後目的」預言1驚人結局

王婉諭直言，藍白無意倒閣，才選擇以彈劾的方式回擊。（圖／翻攝「台灣民眾黨」臉書）

然而根據《憲法》規定，立法院要向司法院提出彈劾案，需要立法院有 1/2 的立委提議，以及 2/3 的立委支持通過；提議後也需要76席立委來支持，對於加起來只有60席次的藍白根本不夠。那為何在野還堅決提案？王婉諭點出背後目的，除了宣示意味濃厚外，最重要的是根據《立法院職權行使法》，彈劾總統成案交付全院委員會時，得由立法院邀請被彈劾人列席說明，「也就是說，在野黨的目的，就是要讓賴清德總統進入立法院。」

藍白明知「彈劾總統難過關」仍提案？她秒看穿「背後目的」預言1驚人結局

王婉諭點出，藍白提案的真實目的，「就是要讓賴清德總統進入立法院。」（圖／民視新聞資料照）

不過對於藍白做法，王婉諭直言「這樣的政治選擇，也無法解決憲政僵局。」引發一票民眾共鳴，「就是作秀而已啊」、「像小孩一樣，爸媽不掏錢買玩具，就在地上大哭大鬧，吸引人注意」、「想彈劾總統，要先把大法官補齊，自己把憲法判決門檻拉高，自己現在才終於發現，讓整個僵局走到這一步的，是他們自己」、「目的就是讓大家覺得他們看起來有在做事，但實際上沒有，演戲成分佔大多數」、「白面子掛不住啊，反擊呀」。





