「藍白」怎組隊戰2026？「柯悄回民眾黨」！動向受關注

國民黨主席鄭麗文、民眾黨主席黃國昌要在明年三月前完成整合。（圖／東森新聞）





國民黨主席鄭麗文、民眾黨主席黃國昌舉行高峰對話，正式定調明年地方選舉「藍白要合作」，要在明年三月前完成整合。只是近期民眾黨員曝光前主席柯文哲的背影照，低調現身黨中央辦公，這是否代表未來他也會參與藍白合的作業？這恐怕又會喚起藍營支持者在2024大選不好的回憶。

國民黨主席鄭麗文快步走過，沒有回應。前一天與民眾黨主席黃國昌會面，鋪陳藍白合，奠定默契。但黃國昌提到，藍白峰會前「柯文哲半夜傳訊關心」，就讓國民黨支持者想起2024慘痛經歷。尤其民眾黨組織部副主任蔡君婷日前曾在臉書發布一張柯文哲的背影照片，地點正是民眾黨中央黨部會議室，就被發現柯文哲近期已經著手布局2026，是否進一步主導藍白合？

國民黨文傳會主委吳宗憲：「我們不玩黑箱，不玩背後下毒手。柯文哲主席跟黃國昌主席之間怎麼去協調，這個因為是友黨他們內部的事情，國民黨部分當然不會多過問。」

民眾黨主席黃國昌：「司法改革的議題和2026的選舉，黨內外情況的布局，我們其實都深入地在交換意見。」

儘管2024曾經歷藍白破，但鄭黃會後，黃國昌拋出藍白兩黨智庫對接提案，鄭麗文表明徵詢內政部前部長李鴻源組成相關團隊。李鴻源也證實有收到徵詢，期盼未來團隊成形，不僅是國民黨的智庫還是台灣的智庫。

國民黨文傳會主委吳宗憲：「如果沒有辦法有共識的協商，那就是有沒有辦法各退一步，雖不滿意但可接受。國民黨和民眾黨絕對都有各自主體性，沒有誰是誰的小弟，或誰是誰的跟班。」

民眾黨主席黃國昌：「有關於政策願景，整個方向確認了以後，才會再進一步針對縣市首長上面，雙方各自的提名。」

藍白為合作踏出第一步，但有了2024的破局前例，兩位主席得釋出更多善意，才能創造雙贏。

