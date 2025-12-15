藍白「怕選輸」不敢提倒閣？周偉航酸爆：60%的民意怎麼會輸

政治中心／黃韻璇報導

府院高層定調藍白通過的《財劃法》將不副署，卻遭在野批評「獨裁」。圖為行政院長卓榮泰。（資料照／行政院提供）

藍白挾立院多數席次，通過《財劃法》，更三讀讓年金改革大走回頭路，引發相當大的反彈，傳府院高層近日定調藍白通過的《財劃法》將採取「不副署」做應對，然而卻遭在野批評「獨裁」。若是藍白因此提出倒閣，就可由總統宣布「解散國會」立院全面改選，就有人認為藍白怕輸所以不敢提倒閣，周偉航就開酸，「藍白60%的民意，應該可以再次輕鬆過半，支持度這麼高怎麼會輸」。

針對藍白在立法院三讀通過修正《財劃法》，藉以保障全國各縣市計畫型補助款不受中央調整。近日許多民進黨立委及法律學者主張不應讓條文生效，必須透過「不副署」藉以不公布法律，擋下惡法。《財劃法》最晚須於15日公告，民進黨在12日已透過便當會取得共識，要讓行政部門自行決定財劃法是否副署。

廣告 廣告

若藍白提出倒閣，就可由總統宣布「解散國會」立院全面改選。（圖／總統府提供）

今（15）日一早資深媒體人周玉蔻就透露，目前各種資訊顯示，賴、卓執政當局正在以憲法賦予的「法案不副署」的權力，逼迫在野黨進行「倒閣」，然後由總統宣布「解散國會」，立院全面改選。周玉蔻道，這是「賴清德全面會診後發動的大賭局」。

時事評論員周偉航就表示，在台灣提倒閣只要過半的57席立委就可以，通過之後，行政院長就要辭職，然後問看看總統要不要解散國會，解散之後60天內選舉新的立委。周偉航直言，所以卓榮泰不副署不執行立院三讀之法律，藍白可以立刻提倒閣，然後靠60%的民意，應該可以再次輕鬆過半，解決憲政危機，酸「藍白會怕選輸嘛？不可能吧，支持度這麼高怎麼會輸」。

更多三立新聞網報導

支持行政院不副署！林楚茵：藍白惡修財劃法違反舉債上限

政院不副署財劃法？學者：藍白會繼續靠么，其實只要回他們一句話

賴卓體制「不副署」抗藍白 前藍委：在野黨不敢倒閣

不副署逼在野黨倒閣！下一步「解散國會」？周玉蔻：賴清德發動大賭局

