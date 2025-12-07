藍白「惡法」不執行就好？親綠學者憂賴政府「加速摧毀國家」：法治的自我毀滅

​賴清德政府面臨的「朝小野大」問題懸而未解，成為施政一大難題；面對藍白委在國會推動的「惡法」疑慮，部分法律人士建議透過「公布法律但不執行」的方式反制立法院，對此成大電機系教授李忠憲坦言，這種乍聽之下能降低傷害的做法，其實是一條比惡法本身更恐怖的道路，更可能比惡法更快摧毀國家。

李忠憲透過臉書發文指出，「公布法律但不執行」的方式乍聽之下彷彿能降低傷害，實際上卻是一條比惡法本身更恐怖的道路；李忠憲解釋，這樣的主張並不是從台灣的憲政邏輯推導出來的，簡單來說，行政機關害怕否決法律會被解讀為濫權，才導向「讓惡法合法化，再用行政不執行假裝沒事」的另一個極端。

「問題是，這等於宣布：行政權可以挑選法律執行」，李忠憲進一步表示，當法律不再具有強制力，而是選擇題，就代表法治正式被人治取代，而當法治走向自我毀滅，公務人員的依法行政也將難以維持。對此李忠憲強調，法律一旦公布，「依法行政」就是公務員的義務。

李忠憲也提醒，如果行政機關選擇性執行法律，整個行政體系會陷入一個「該聽法律還是聽長官」的根本性問題，更會有瀆職疑慮、行政救濟敗訴，甚至是面臨監察院彈劾的情況。

「這就是所有憲政崩壞的起點」，李忠憲示警，公布法律但不執行，就是挑戰所有現行的法律，當公務人員陷入「法律未必能維持權威」的混亂迴圈當中，絕對比惡法本身更快摧毀國家。

李忠憲感嘆，昔日威瑪共和國的問題是行政濫權，而台灣的問題是立法越權，一旦把錯誤的歷史模型放到錯誤的制度脈絡裡，導出錯誤答案的結果幾乎是可預期的；李忠憲也強調「真正的危險不是權力犯錯，而是當制度開始相信『不面對錯誤，也能維持秩序』」。

