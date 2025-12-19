藍白「把賴卓送監察院」定去留？3權「彈劾、糾舉、糾正」差很大

政治中心／綜合報導

立法院國民黨團、民眾黨團日前挾席次優勢通過《財政收支劃分法》修法，行政院長卓榮泰隨即宣布「不副署」抗衡、創下憲政首例。此舉獲總統賴清德力挺，但卻引發藍白陣營強烈反彈；藍白陣營聯手喊出：「反帝制、反專制、反獨裁」口號，並在18日公開預告稱，要把總統賴清德、行政院長卓榮泰送監察院彈劾。對於財劃法「不副署」掀憲政攻防，也讓外界高度關注監察院所行使的三大關鍵職權「彈劾權、糾舉權與糾正權」究竟有何差別。

藍白把「賴清德、卓榮泰」送監察院定去留？3職權「彈劾、糾舉、糾正」一覽

藍白聯手揚言彈劾總統賴清德（左）、行政院長卓榮泰（右）。（圖／民視新聞資料照）





據監察院說明，彈劾權與糾舉權，都是針對「人」行使。當中央或地方機關公務人員出現違法或失職情形，監察委員可行使彈劾權，向懲戒機關提出彈劾，或是向違法失職公務人員的主管長官或上級長官提出糾舉，目的是在懲戒違法失職公務人員。

至於糾正權，則是針對「事」而非「人」。當行政院及行政院所屬各機關的工作及設施有違法或失職情事，監察院經委員會審議後，會將糾正案移送行政院或相關部會，要求檢討改進；目的是為了督促行政機關注意改善，而非直接懲處個別官員。

監察院三職權「彈劾、糾舉、糾正」一圖看懂。（圖／翻攝自監察院）

監察院三職權「彈劾、糾舉、糾正」一圖看懂。（圖／翻攝自監察院）





簡而言之，彈劾、糾舉是追究「人」的責任，糾正則是監督「事」的對錯。三者在行使對象、程序與效果上都不相同。其中「審查及決定」方面，彈劾案須經監察委員2人以上提案，9人以上審查及決定；糾舉案須經監察委員 1人以上提議，3人以上審查及決定；糾正案則須經監察院有關委員會審查及決定。另外，只有彈劾、糾舉案會影響官員去留；這兩案中若公務人員違法行為涉及刑事責任者，應同時移送司法機關處理。隨著藍白陣營拋出彈劾提案，相關憲政權如何被正確理解與適用，以及行使何種「權」能左右官員的去留，也成為憲政攻防外，社會高度關注的焦點之一。

