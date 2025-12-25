藍白「未來帳戶」抄綠委？郭國文酸：拿香跟拜都很歡迎

民進黨立委郭國文表示，藍白今天大動作提出「台灣未來帳戶」，結果架構根本和自己1個月前提出的「轉大人ETF」雷同，「好的政策藍白要拿香跟拜，都很歡迎」。（本報資料照片，程炳璋攝）

藍白兩黨主席今（25）天宣布共同提出「台灣未來帳戶特別條例」，由政府為12歲以下孩童帳戶先存入一筆基金5萬元，且每年再存入1萬元至12歲，投資成長型ETF；民進黨立委郭國文表示，藍白今天大動作提出「台灣未來帳戶」，結果架構根本和自己1個月前提出的「轉大人ETF」雷同，「好的政策藍白要拿香跟拜，都很歡迎」。

郭國文透過社群平台發文，質疑藍白推出的「台灣未來帳戶特別條例」的構想根本來自自己的政策；他解釋，自己提出的政策有三大核心概念，包括「投資下一代，讓新生兒『出生及投資』」、「ETF是深受台灣人信任的商品，因此以投資（或成立）ETF為主」、「孩童年滿18歲時才可以動用，作為『轉大人』禮物」。

廣告 廣告

他說，這三點被藍白完美複製，同樣是出生就要投資、同樣是要投資ETF、也同樣要成年才可以使用，而兩大黨主席大陣仗開這個記者會，還以為是什麼鄭黃配，正副總統等級的政見發表會，結果結合兩大智庫，政策關鍵內容都跟我一位立委辦公室構思的差不多。

​

郭國文強調，好的政策藍白要拿香跟拜，都很歡迎，但別忘《預算法》第91條，「立法委員所提法律案大幅增加歲出或減少歲入者，應先徵詢行政院之意見，指明彌補資金之來源」，請藍白可別再次違反《預算法》，讓好的政策要背上違法通過的汙名。

【看原文連結】