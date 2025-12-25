藍白「未來帳戶」 推0–12歲政府存5萬＋每年1萬

國民黨和民眾黨共同推出「台灣未來帳戶TFA」，計劃政府將為0至12歲的孩童開設帳戶，首次存入新台幣五萬元，之後每年再存入一萬元，資金將投資於成長型ETF、基金，目的是為孩子們創建18歲時的第一桶金，預計最終可領取新台幣30至50萬元。

鄭麗文與黃國昌（圖／TVBS資料畫面）

國民黨主席鄭麗文和民眾黨主席黃國昌於記者會上強調，此計畫旨在解決台灣嚴重的少子化問題，黃國昌更將少子化描述為「嚴重國安危機」。 計畫的財源將來自年度預算及超徵稅收，政府將直接為孩童設立帳戶並存入資金，投資將追蹤台灣股票指數，選擇低費率的指數型基金（ETF）或共同基金。 國民黨和民眾黨也鼓勵家長額外存款，根據計算，若家長每年額外存入新台幣5000元，孩子18歲時可領取約45.7萬元；若每年存入一萬元，則可領取約56.1萬元。

藍白未來帳戶（圖／TVBS資料畫面）

鄭麗文表示，這筆錢將足以負擔孩子的大學四年學雜費和生活費，並指出這樣的計畫有助於給予孩子更多戀愛和生活的機會，從而對抗日益嚴重的少子化問題。 民進黨立委郭國文也提出了類似的「轉大人ETF」計畫，建議政府和家長每月各提撥新台幣1200元，黃國昌鼓勵朝野不同委員和行政部門提出相關對案。

國民黨和民眾黨的智庫已經完成相關條例的初稿版本，並計劃成立基金管理委員會和監委會來進行相關的獨立監管。 此外，國民黨發言人牛煦庭和黨團主任陳智菡在記者會上表示，如果政府實施此計畫，牛煦庭表示「有帳戶就生孩」，而陳智菡則表示願意「加碼第二胎」。

