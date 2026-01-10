藍白「未來帳戶」明排審 財部反對

國民黨立法院黨團書記長羅智強（中）日前率立委牛煦庭（左起）、吳宗憲、林沛祥、羅廷瑋召開「台灣未來帳戶」記者會。（黃世麒攝）

藍白日前共同宣布推出《台灣未來帳戶特別條例》草案，立法院衛環委員會12日將排審。衛福部提出書面報告指出，政府已針對弱勢兒少辦理「兒童及少年未來教育與發展帳戶」，截至民國114年12月止，累計開戶人數近4萬人、存款金額逾32億元；財政部則提出四點反對，包括需舉債支應，以及綜合所得稅扣除不符合所得稅扣除原則，並表示免贈與稅、企業贈與免稅等優惠措施僅對高財富家庭有利。

國民黨與民眾黨於去年12月25日共同推出「未來帳戶」政策，相關特別條例也於9日院會付委審查。條例中明定政府於孩童出生時，即自動設立個人帳戶，並撥入5萬元的「啟動金」，第一年後每年再撥入1萬元的「撥補款」，這是為孩子預備的第一筆發展資本，投資追蹤台股大盤標的。

衛福部書面報告指出，自106年起推動「兒童及少年未來教育與發展帳戶」，主要是幫助低收入、中低收入家庭的孩子，以及有長期安置的兒少。參與家庭可依經濟狀況，選擇每年最高存入1.5萬，政府1比1存入提撥款，孩童18歲最高可存54萬元，截至114年12月止，累計開戶人數為39127人、存款金額逾32億元。

衛福部強調，面對少子女化所帶來的結構性挑戰，政策關鍵更在於「資源怎麼用、先照顧誰」。針對立法院專法的排審，也願意開放性地和朝野委員共同討論與審議，用更全面審慎角度，共同為民生議題努力。

財政部認為，《公共債務法》舉債可排除歲出15％的限制，但多用於國防安全、災後復原重建、國際經貿情勢等緊急或重大政事，並不符合此案；而帳戶屬於家長的可支配所得，非屬列舉扣除基本生活費用支出。

財政部表示，未來帳戶涉及兒童與社會福利整體規畫，應先盤點現有的政策工具，依照優先性、社會性及民眾需求審慎評估。