藍白「未來帳戶」有3大漏洞 郭國文：定義矛盾且脫離台灣市場現實
CNEWS匯流新聞網記者李映儒／台北報導
立法院衛環委員會今（12）日審查藍白黨團共提之「台灣未來帳戶特別條例草案」，民進黨立委郭國文於會中直指該法案存在3大漏洞，包括條文定義與調整機制自我矛盾、管理費率門檻脫離台灣市場現實，以及首年恐耗資1423億元的沉重財政負擔；他呼籲藍白切勿草率審查，應該讓各個版本都有機會一併討論，才能建構出最完善的制度。
郭國文指出，藍白版在第3條用詞定義的部分，就限定啟動金、撥補款、自存款與企業贊助款的金額，而不是後面條款另作規定，「相當奇怪」。除此之外，在第3條限制自存款、企業贊助款金額後，卻又在第12條當初要求根據物價變動來與時俱進，兩者明顯矛盾，都凸顯藍白版本不夠完善。
郭國文也點出，藍白在第18條抄襲了美國的「川普帳戶」，並在立法說明的部分限制投資基金或ETF的年度管理費率不得超過0.1%，但美國是數十兆美元的市場，基金管理費率才能壓那麼低，台灣沒有一檔股票型基金或ETF的管理費率低於0.1%，很明顯相關規範並不適用台灣現況。
郭國文表示，他的版本也出爐，正在連署中，預計這周有望一讀，希望藍白不要只為了單一修法而排審，而是讓各個版本都能一同討論，凝聚共識後，建立完善制度。
郭國文強調，藍白的版本只仰賴政府撥補，導致第一年就要支付1423億元，而自己將提出的「兒童版TISA」則是政府與家長共同出力，以定期定額每月1200投入，不會造成財政過大負擔。
除此之外，郭國文說，藍白是將整體一視同仁，但他的版本對於弱勢家庭則是由政府全額補貼，這個機制下一年預算大約也僅需279億。他更提出史上最優惠的「保底」方案，保底利率為2年期定存平均利率加上CPI年增率，確保投資收益達到實質成長，自己的版本不只政府預算負擔較小，保障還更多，在「保弱勢、不排富」的前提下，讓全民共享又兼顧公平正義。
對此，衛福部次長呂建德表示，今天來聆聽各種意見，只要對民眾有利，衛福部都願意聆聽。
照片來源：郭國文辦公室提供
《更多CNEWS匯流新聞網報導》
最萌助選員「陳小米」現身 邱議瑩趣味圖卡呼籲高雄市民今晚顧電話
【文章轉載請註明出處】
其他人也在看
越南女逛101被櫃姐歧視「那很貴」！賈永婕海巡親回一句話 2萬人讚爆
該網友表示，這位移工朋友以禮貌態度向專櫃女店員詢問鞋款，卻遭對方以不悅語氣回應「那很貴」，之後更被對方忽視。移工再度詢問是否有37號鞋款時，對方則冷淡地回應「我們沒有37號」，完全無意願協助。原PO直言，2026年仍發生這類歧視事件，實在讓她身為台灣人感到丟臉，不...CTWANT ・ 8 小時前 ・ 199
曹西平靈堂開放首日！傳0親友、藝人前往悼念 「現場狀況」他全說了
66歲資深男星曹西平去年12月29日在家中猝逝，消息傳開後讓許多粉絲感到不捨，而曹西平後事則由感情深厚的乾兒子Jeremy全權處理，今（10日）曹西平靈堂開放首日，不過現場卻僅有少數人前去哀悼。蔡佩伶報導三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 112
兩樣情！台塑2025年虧損擴大至百億元 僅南亞、台塑化賺錢
台塑（1301）繼2024年迎來史上第一次不賺錢的冰河期後，今（12）日公告2025年歸屬母公司稅後淨損100.5億元，每股虧損1.58元，較前年虧損0.2元擴大，台化（1326）也由盈轉虧，每股虧損0.94元；台塑化（6505）以及南亞（1303）則分別繳出每股盈餘1.04元以及0.57元成績，並較2024年增加。Yahoo奇摩股市 ・ 1 小時前 ・ 4
大冷天要結束了！氣象署證實「這天」之後回暖 日夜溫差恐加劇
即時中心／高睿鴻、謝宛錚報導台灣多數地區近幾天都相當寒冷，氣象署預報員劉沛滕今（11）早說明，受大陸冷氣團影響，今日早晚各地都還是偏冷；北台灣因直接受冷空氣影響，所以一整天都是較寒冷的狀況。降雨方面，因這波冷氣團帶來較乾燥天氣，所以只有東部少數地區會出現零星降雨。劉沛滕還說，冷氣團強度將逐漸減弱，明日白天後，各地高溫有望略微上升，有機會都達到20度上下、中南部甚至上看24至25度，但日夜溫差依舊巨大。民視 ・ 1 天前 ・ 3
CPB／曹錦輝突然延後初登板 福州海俠說明原因
中國城市棒球聯賽（CPB）日前宣布，曾站上大聯盟的台灣投手曹錦輝，加入福州海俠隊預計1月13日先發，然而12日球隊突然發出公告表示「首次登板將延後亮相」，之後曹錦輝會以最佳狀態回歸。三立新聞網 setn.com ・ 1 小時前 ・ 6
全台大回暖！冷空氣休息一週 「這天起」再明顯轉冷
今（12）日大陸冷氣團減弱，北部及宜蘭氣溫回升，北部、東半部高溫19至21度，中南部高溫23至24度，各地低溫11至15度，其中高雄以北局部近山區及空曠地區有10度左右或以下低溫，各地早晚仍偏冷。氣象粉專也提到，冷空氣將休息一週，不過這天起將明顯轉冷，時間曝光。三立新聞網 setn.com ・ 8 小時前 ・ 2
300萬網紅爆染愛滋！背長滿藤壺顆粒 友目睹驚悚一幕：以為螞蟻在爬
一名中國跨性別網紅為男兒身，在網路上以「男扮女裝」爆紅，擁有超過300萬粉絲，近日被抓包直播時桌上出現抗愛滋病毒的藥物，引起議論。有網友挖出，網紅小黃豆曾爆料其背部長滿「藤壺」顆粒。三立新聞網 setn.com ・ 7 小時前 ・ 80
冷氣團明南下！新北桃竹低溫探十度 週六起北東轉溼冷
（記者許皓庭／綜合報導）2026 年首波寒流影響進入尾聲，但受輻射冷卻影響，中央氣象署今（12）日對新北、桃園 […]引新聞 ・ 4 小時前 ・ 5
冷氣團退場！下週「全台大回暖」 中南部白天高溫上探27度
[FTNN新聞網]記者周雅琦／綜合報導全台近日持續受大陸冷氣團影響，早晚明顯偏冷，不少地區低溫下探10度左右。不過氣象署與氣象粉專與均指出，這波冷空氣影響...FTNN新聞網 ・ 1 天前 ・ 5
冷氣團凍到下週一！高溫上看26度「暖到這天」
還沒冷完！氣象署指出，今（10）日晚間再度受到一波冷氣團影響，晚間至明晨局部低溫將跌破10度，冷氣團下週一（12日）白天減弱，氣溫漸漸回升，未來一週全台高溫突破20度，中南部甚至可達26度，但要注意日夜溫差大。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 1
67歲女沒吃藥！靠「1招」逆轉糖尿病 醫驚奇：真的很有用
台灣糖尿病患已超過256萬人。醫師劉中平表示，其實，不用藥物也可以降低血糖，但要努力控制飲食。一名67歲女性曾有過數次的血糖升高，糖化血色素達6.9%(已達糖尿病)，但在努力飲食控制後，又迅速降回5.9以下、甚至5.5。這段期間她沒吃任何藥物，就可以讓血糖降低，「透過生活方式的調整，真的可以不吃藥降低血糖。」三立新聞網 setn.com ・ 8 小時前 ・ 5
「台灣最速火球男」林振瑋無緣經典賽！好想打但球團一原因不放人
[FTNN新聞網]實習記者劉尚語／綜合報導世界棒球經典賽（WBC）中華隊43人名單今（12）日清晨提前曝光後卻馬上出現變數。被封「台灣最速火球男」、效力美國職棒...FTNN新聞網 ・ 4 小時前 ・ 10
國民黨慘了！媒體人預言2026恐大敗、狂丟5縣市 敗因竟是「他」
即時中心／高睿鴻報導雖然去（2025）年夏天於「全國大罷免」一戰遭逢失利，但民進黨很快站穩腳跟，迅速備戰2026年縣市長大選；近日已對多縣市完成徵召或提名，等同讓選戰提早開打。比起綠營積極整軍經武，國民黨不斷挨轟動作慢，多數縣市都還無法確定誰能出戰，且內部矛盾嚴重；為此，民調機構《美麗島電子報》董事長吳子嘉重砲猛轟藍營，直言若主席鄭麗文不拿出魄力，國民黨可能至少得丟5縣市，而她本人也得黯然下台。民視 ・ 6 小時前 ・ 999
銀樓黃金價格首破萬八！史上最高 他花5萬買金條變91萬元
中東局勢再起波瀾，伊朗政治不確定性升高，避險資金大舉湧入黃金市場，推升金價再寫歷史新高，國際金價一度衝上每盎司4,610美元，改寫歷史紀錄；國內黃金價格同步狂飆，銀樓牌告價每錢突破18,220元，同樣創下史上新高。Yahoo奇摩股市 ・ 5 小時前 ・ 112
保麗龍、氣泡紙別亂丟！環保局：最高罰6000元
生活中心／林依蓉報導隨著農曆新年即將到來，民眾紛紛展開大掃除。然而，許多人習慣將保麗龍與氣泡紙併入一般垃圾，或在未經分類的情況下直接丟入資源回收桶。環保局提醒，此舉恐觸犯《廢棄物清理法》，違者最高可處新台幣6,000元罰鍰。呼籲民眾在清理家中廢棄物時，務必遵守分類規定，以免因一時疏忽導致荷包失血。民視健康長照網 ・ 1 天前 ・ 66
Energy演唱會落幕續休團！坤達認「情緒複雜」書偉承諾：不會逃避
Energy「ALL IN 全面進擊」巡迴演唱會10、11日於台北小巨蛋登場，昨（11）晚圓滿落幕淚點滿滿。5位成員相隔20年於2024年重返舞台，發行睽違已久的抒情歌〈分合〉，演唱會上再度唱起這首歌，阿弟回想起這段時間的經歷，一度感動地痛哭流涕，「一時唱得太投入，情緒有點激動，讓大家看到不專業的一面。」三立新聞網 setn.com ・ 2 小時前 ・ 22
全台大回暖冷空氣休一週！氣象粉專示警「這1天」要變冷
生活中心／張予柔報導大陸冷氣團逐漸減弱，台灣今（12）天各地氣溫回升，太陽也久違的露臉，讓不少民眾明顯感受到暖意。北部及宜蘭白天高溫回升至19至21度，中南部則可來到23至24度，不過清晨與夜間低溫仍偏低，各地約落在11至15度之間，高雄以北部分近山區及空曠地區，仍可能出現10度左右甚至更低的低溫，早晚寒意仍很明顯。氣象粉專也提到，冷空氣將休息一週，不過「這1天」將轉冷。民視 ・ 6 小時前 ・ 4
告別冷氣團！下週飆28℃專家曝「變天時間」
生活中心／李筱舲報導未來一週天氣出爐！天氣風險公司WeatherRisk指出，今（11）日雖然天氣寒冷，但從明（12）日開始就要轉暖了，尤其是「這天」各地氣溫回升顯著，高溫可能來到24至28度，大家可以好好把握這段冬日暖陽。而下波冷空氣預計將在下週六抵達，不過強度並不強，預估僅為一般的東北季風程度。民視 ・ 1 天前 ・ 5
屠龍刀出鞘！終結蔣萬安連任之路？王世堅曝綠營最強王牌
即時中心／顏一軒、陳治甬報導九合一大選倒數321天，民進黨尚未拍板台北市長參選人，除已表態的壯闊台灣聯盟理事長吳怡農外，綠委王世堅今（11）日替黨內台南市長初選擬參選人陳亭妃助陣時點名，行政院長卓榮泰、副院長鄭麗君、民進黨秘書長徐國勇、綠委莊瑞雄與前立委高嘉瑜都是學養俱佳、才德兼備的人選，並強調「我完全沒有在考慮（選市長）這件事」。民視 ・ 6 小時前 ・ 255
妹子吃完便當「括約肌失守」！狂放屁噴油飄臭 抓出元凶崩潰了
現代人工作繁忙，不少上班族會趁休息時間到外面覓食，但在選擇上要多加小心。一名女網友表示，最近去自助餐店買便當，夾了一片「鱈魚」，不過吃起來口感很特別，事後她還不斷放屁還流出油、飄出臭味，才知道原來她吃到的是「油魚」。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 51