藍白「未來帳戶」有3大漏洞 郭國文：定義矛盾且脫離台灣市場現實

CNEWS匯流新聞網記者李映儒／台北報導

立法院衛環委員會今（12）日審查藍白黨團共提之「台灣未來帳戶特別條例草案」，民進黨立委郭國文於會中直指該法案存在3大漏洞，包括條文定義與調整機制自我矛盾、管理費率門檻脫離台灣市場現實，以及首年恐耗資1423億元的沉重財政負擔；他呼籲藍白切勿草率審查，應該讓各個版本都有機會一併討論，才能建構出最完善的制度。

郭國文指出，藍白版在第3條用詞定義的部分，就限定啟動金、撥補款、自存款與企業贊助款的金額，而不是後面條款另作規定，「相當奇怪」。除此之外，在第3條限制自存款、企業贊助款金額後，卻又在第12條當初要求根據物價變動來與時俱進，兩者明顯矛盾，都凸顯藍白版本不夠完善。

郭國文也點出，藍白在第18條抄襲了美國的「川普帳戶」，並在立法說明的部分限制投資基金或ETF的年度管理費率不得超過0.1%，但美國是數十兆美元的市場，基金管理費率才能壓那麼低，台灣沒有一檔股票型基金或ETF的管理費率低於0.1%，很明顯相關規範並不適用台灣現況。

郭國文表示，他的版本也出爐，正在連署中，預計這周有望一讀，希望藍白不要只為了單一修法而排審，而是讓各個版本都能一同討論，凝聚共識後，建立完善制度。

郭國文強調，藍白的版本只仰賴政府撥補，導致第一年就要支付1423億元，而自己將提出的「兒童版TISA」則是政府與家長共同出力，以定期定額每月1200投入，不會造成財政過大負擔。

除此之外，郭國文說，藍白是將整體一視同仁，但他的版本對於弱勢家庭則是由政府全額補貼，這個機制下一年預算大約也僅需279億。他更提出史上最優惠的「保底」方案，保底利率為2年期定存平均利率加上CPI年增率，確保投資收益達到實質成長，自己的版本不只政府預算負擔較小，保障還更多，在「保弱勢、不排富」的前提下，讓全民共享又兼顧公平正義。

對此，衛福部次長呂建德表示，今天來聆聽各種意見，只要對民眾有利，衛福部都願意聆聽。

照片來源：郭國文辦公室提供

