藍白「未來帳戶」源於賴清德 經民連：彈劾總統自相矛盾？

〔記者陳政宇／台北報導〕國民黨、民眾黨推動「台灣未來帳戶」，要求政府在12歲以下孩童帳戶存入新台幣5萬元，每年再提撥1萬元。對此，經民連指出，該提議實為總統賴清德擔任行政院長任內「兒童及少年未來教育與發展帳戶條例」的擴大實施，藍白一面要行政院提出對案、一面發動彈劾賴總統，難道看不出自己的矛盾？

藍白提出的「台灣未來帳戶」制度，主張由政府為0到12歲兒童帳戶存入5萬元，每年再提撥1萬元，投資標的為台股大盤為主。根據草案，財源來自政府年度預算、累積歲計賸餘或舉債等，基金初始規模為1130億元，年均報酬率6%試算，孩童成年後帳戶預計可累計至33.9萬元。

對此，經民連智庫研究員黃亭偉指出，早在2017年11月30日，行政院即提出「兒童及少年未來教育與發展帳戶條例草案」，同樣由政府為兒童提存「開戶金」，兒童父母可存入「自存款」，政府亦可提存「政府相對提撥款」，同樣於18歲領回，儲金用途限於開戶人就學、就業、職業訓練或創業。

黃亭偉說明，該草案於2018年5月經立法院三讀，2018年6月公布施行，當時的行政院長就是賴清德。現行條例當時受限於政府財源，主要針對低收、中低收入戶及安置兒少，先定位為「脫貧措施」，而藍白方案實為該制度的「擴大版」。

不過，黃亭偉質疑，藍白一方面說「歡迎行政院共襄盛舉，或提出相關版本」，一方面又以行政院長不副署「財劃法」為由，要對賴總統發動彈劾，「到底賴清德政府是藍白可進行朝野合作的對手，還是不適任應解職的總統？藍白看不出自己的矛盾嗎？」

此外，經民連智庫研究員林芯羽提醒，投資兒少的未來，確實是現代福利國家應努力的方向，但18歲成年後可領取的第一桶金，完全無法取代兒少成長過程各種生養、托育、居住、健康、教育津貼補助，若兒少無法獲得國家與社會適足的支持，成長為身心健全的成年人，18歲再給他第一桶金，會不會太遲？

林芯羽強調，經民連主張，「台灣未來帳戶」制度的實施，不應排擠「0到6歲國家養」、「每年大力撥補勞健保」等既定社會安全政策的財源。

