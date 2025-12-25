藍白「未來帳戶」能刺激生育率？作家揭年輕人「不敢生」主因：難勾起育兒決心

​為搶救少子化危機，國民黨主席鄭麗文、民眾黨主席黃國昌25日宣布共同提出「台灣未來帳戶特別條例」，由政府為12歲以下孩童帳戶先存入一筆基金5萬元，且每年再存入1萬元至12歲，投資成長型ETF。對此，作家漂浪島嶼發文點出少子化的最大問題，他直言，如果連生都不想不敢，再多福利只是天邊彩雲。

藍白將於立法院提出「台灣未來帳戶特別條例」，計畫所有設籍台灣之0至12歲孩童，溯及114年9月1日起未滿12歲，首批約226萬人皆適用。根據提案，政府將為12歲以下孩童設立帳戶，每人先存5萬新台幣，每年再存入1萬元。除了政府每年提撥外，家長也可以對存，每年上限1萬元，皆可抵稅。政府將採「委託經營、穩健投資模式」，投資標的以追蹤台股大盤指數型基金，管理費不得超過0.1％，避免圖利相關廠商。

廣告 廣告

根據試算，以投資年報酬率6％試算，若家長未提撥，今年9月出生的新生兒，至他18歲時，將可領回約33.9萬。若家長每年相對提撥1萬，該孩童18歲時，將可領回56.1萬。至於如何提領使用，只要孩童年滿18歲後，就可使用於下列用途，包括高等教育或技職訓練、創業或技能投資、首次購屋自備款。一定年齡後未使用完畢，餘額匯入勞退新制個人帳戶。

對此，漂浪島嶼表示，藍白共推未來帳戶，年滿18可領33萬，鼓勵多生子女，成為挽救少子化的法案。但是台灣少子化問題，根源在家庭收入養不起，社會安全不敢生，世代觀念不想結等等問題之上，光靠補助實在難以勾起想生多生的決心。

漂浪島嶼提到，台灣新生兒出生數，年年降低，去年降至13萬多人，生育補助、教育津貼等福利政策，已經推行數十年，還是沒能挽救下墜的出生率。如果無法改變國民所得、社會安全、婚姻觀念等問題，再多鼓勵生育的福利政策，也只是抹粉政策，喊生很賣力，真養很辛苦。

「如果連生都不想不敢，再多福利只是天邊彩雲。」漂浪島嶼強調，所以無論是藍白版台灣未來帳戶，民進黨轉大人ETF，都是立意良好，但是能夠討好多少雙親，其實有限。反而更該著力高GDP低分配率的貧富差距，以及出門不被亂砍死的社會安全政策，推動一些真正有助國民的法案。



更多風傳媒報導

