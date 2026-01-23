藍白「杯葛台美關稅」嚇壞這國？總統急喊：台灣撐住

國際中心／李汶臻報導

台韓日前因南韓電子入境卡（E-Arrival Card）將台灣標示為「CHINA（TAIWAN）」，爆發外交摩擦。儘管我國外交部多次向韓方表達關切，但對方迄今尚未對此作出調整。事後更有港媒指出，中國可能鬆綁限韓令，以此獎勵南韓總統李在明在台灣議題上所採取的立場。而1月21日，被外界認為立場親中的南韓總統李在明在談及關稅議題時，竟公開喊話稱「希望台灣撐住」，此舉被外界認為「努力想跟台灣站在一隊」。

台灣與美國日前達成期待已久的貿易協議。針對台灣對美關稅協議，到底談得如何？科技專家許美華就在臉書直言，其實看南韓「這一反應」最清楚了。他提到，就連立場親中的南韓總統李在明都公開拜託台灣撐住，他大讚對方才是「明白人」，原因是「連他都是知道台灣國內，還有藍白等著扯後腿」。

台美關稅敲定 「好不好」看南韓反應

美台關稅貿易協定於美東時間1月15日敲定，台灣輸美商品的關稅從先前的20%，調降為15%，與日本、韓國、歐盟等國的關稅水平相同，且關稅不疊加；另外，台灣還成為全球首個取得美232條款關稅優惠的國家。但在各產業一片叫好之際，藍白立委卻接連針對台美關稅協定挑毛病，不僅怒轟「掏空台灣」、「賣掉了」，甚至還揚言杯葛。對此，科技專家許美華21日在臉書發文提到，台灣對美國的關稅協議，到底談得好不好？「其實，看鄰國南韓上下的緊張焦慮情緒最清楚了」。

他分享，台美關稅談判落幕的消息一傳出來，台灣的主要競爭對手國南韓立刻跳起來，強調去年美韓談判，美國有口頭承諾「晶片關稅，南韓不會比台灣不利」。而被外界認為立場親中的總統李在明，在21日的記者會上也多次主動談及台灣，期間提到「美國答應半導體領域（的關稅措施），不會讓南韓比其他國家不利、不會比台灣不利，但這也意味著『可能會跟台灣一樣不利』，這樣我就希望台灣能好好撐住」。

親中李在明喊「台灣撐住」 真實含義曝光

許美華也在貼文中剖析李在明脫口稱「希望台灣能好好撐住」的真實含義，原因是「台灣不好，南韓也可能不好」，接著指出親中舔共的李在明「現在對美國的半導體談判，bottom line底線也要靠台灣啊」。

對於有網友認為李在明在記者會上的發言「語無倫次」，許美華則持不同看法。他認為「李在明可能才是明白人。因為他知道台灣國內還有藍白等著扯後腿，台美關稅還沒真正搞定」。許美華進一步分析，連李在明都在拜託台灣撐住，藍白如果真的惡搞台美關稅協定，後果不只是衝擊台灣產業，還會波及國際許多國家，第一個被害到的，就是半導體關稅不想比台灣差的南韓。

原文出處：南韓入境卡「台灣歸中國」爆李在明拒改！看台美關稅「急了」竟喊：台灣撐住

