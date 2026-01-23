藍白「與卓榮泰電視辯論」逕付二讀！林月琴傻眼：把立院當電視台通告？

記者楊士誼／台北報導

林月琴痛批，藍白把立法院當幼兒園？還是當電視台通告？許願想做什麼就做什麼？她直言，藍白有立委不當，一直喊要辯論、去電視台當名嘴，到底有什麼問題？（圖／記者楊士誼攝影）

藍白卡住總預算審查，行政院長卓榮泰日前下戰帖辯論總預算。國民黨立院黨團則表示，建議由行政院與國民黨團「三長對三長」進行辯論。今（23）日立法院會上，國民黨團也推出提案，經立院各黨團共識，無異議逕付二讀並交付協商。民進黨立委林月琴痛批，是把立法院當幼兒園？還是當電視台通告？許願想做什麼就做什麼？她直言，藍白有立委不當，一直喊要辯論、去電視台當名嘴，到底有什麼問題？

國民黨團提案內容指出，針對115年度中央政府總預算案中，攸關重大民生之新興資本支出及新增計畫之部分，於電視台舉行三場全國轉播的辯論會，由「『國民黨黨團三長VS行政院三長』方式進行」。提案也呼籲行政院院長卓榮泰勿言而無信，出爾反爾，不要學總統賴清德「沒出席（沒出息）」彈劾案，反錯失向全民說明機會，讓全體國人清楚明白預算爭議之處、接受全民的檢視、裁判。

根據立法院黨團共識，115年度總預算中「新興資本支出及新增計畫」部分於電視台舉行辯論會案，不作提案說明及發言，逕付二讀不表決，交黨團協商。而115 年度中央政府總預算案先行動支案，協商後再行處理。電視台辯論會案上午逕付二讀並交付黨團協商。

林月琴指出「政治表演優先排案？要辯論就付委！藍白真的是丟光立法委員的臉！」她表示，要求立院做成決議，要行政院三長跟國民黨在電視台辯論，是把立法院當幼兒園？還是當電視台通告？許願想做什麼就做什麼？她強調，總預算明明可以在付委後，仔細、嚴謹、充分地和行政院討論和辯論，也都會全程直播，而且在國會殿堂的一言一行，都需要負起責任。「這樣的正當程序不用，立委不當，結果一直喊要辯論，去電視台當名嘴，到底有什麼問題？」

林月琴也指出，有關討論事項第三項，前兩天藍白開彈劾全院委員會，結果不但自己唱獨角戲，甚至連自家人也不挺、沒幾個委員出席。現在還想要把立院當做政治表演舞台，一直說依照憲法邀請總統來國會「諮詢」，「怎麼想也知道你們想要偷換概念，是想叫總統來『質詢』！」她也表示，憲法法庭說得很清楚，是請總統來「國情報告」，不是來接受「質詢」，才不會上當，「要辯論、要討論，就付委！」

