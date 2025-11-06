藍白「莫忘世上苦人多」民團揭公教年金、工農月退數倍落差

〔記者林哲遠／台北報導〕立法院司法及法制委員會昨初審通過「反年改」相關草案，為了抗議藍白黨一昧維護退休公教人員的福利，罔顧廣大農民、勞工及國民年金被保險人退休金不足的嚴重問題，台灣經濟民主連合今赴立院演出行動劇「靜默的抗議：公教年改樓地板三萬二，國民年金何時有八千？」以30分鐘靜默凸顯我國退休公教人員優渥福利與農民、勞工及國民年金被保險人退休經濟安全保障不足的巨大落差。

行動劇開始前，經民連智庫研究員黃亭偉指出，立法院藍白黨人於昨、今二日分別審查「公務人員退休資遣撫卹法修正草案」及「公立學校教職員退休資遣撫卹法修正草案」，準備取消、刪減多項年改重大改革成果。

黃亭偉續指，美國特許金融分析師協會今年提出的全球退休金指數年度報告中，將台灣評為C級，原因為「保障老年基本生活仍有不足」、需加強「貧困長者的基本保障」。經民連要正告國民黨與民眾黨，這不是因為對公教人員保障不足，真正的問題是在公教以外的勞工、農民、國民年金被保險人(自營作業者、家庭主夫/婦)等廣大民眾退休經濟安全保障不足。

黃亭偉直言，2025年9月，公務人員的每月退休金平均為50395元、教育人員平均為57973元，仍有反年改團體疾呼退休公教生活困難；然而，2025年全國最低生活費標準，台北市為每人每月20379元，台灣為每人每月15515元。

「兩相比較，不僅公教人員每月平均退休金是最低生活費標準的兩倍以上！」黃亭偉說，且在前一波年改，立法院已定下公教人員退休金最低保障金額樓地板，也就是32160元。公教人員不會因為年改致年金低於32160元，如果原領退休金就低於「最低保障金額」者，則可以領取18%的優惠存款利息，顯見國際報告所指「保障老年基本生活仍有不足」、需加強「貧困長者的基本保障」另有原因。

黃亭偉提及，相對於國家對公教人員的優渥保障，50萬農民月領8110元老農津貼；近190萬勞工，平均每月勞保退休給付19300元、勞退6000元，合計只有25300元；且其中，有近18萬人月領不到10000元，平均月領5000元。150萬國民年金請領者，平均月領3996元，其中依B式請領者近四十萬人月領僅1044元。

黃亭偉強調，整體而言，截至2024年底，我國65歲以上人口約448萬餘人，約有其半數212萬5千餘人每月領取之老年或退休社會給付金額未達8000元；與公教人員平均五萬餘元的年金落差，這才是國際批評台灣「保障老年基本生活仍有不足」的真相。

經民連呼籲，藍白黨人在積極維護退休公教人員權益的同時「莫忘世上苦人多」，在年改已保障退休公教人員最低3萬2000元樓地板退休金之時，更重要的事情，應讓工農國保等全體國民退休時至少要有公教人員樓地板的1/4，也就是8000元。

經民連要求，立法院應先通過民進黨團提案的「財政收支劃分法第十六條之一未分配款運用暫行條例草案」，保障不分職業的全體國民，最低老年退休經濟安全保障至少有8000元，再來處理公教年改的再修正。

