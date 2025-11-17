藍白「鄭黃會」將登場！ 黃國昌：預計11/19下午會面

民眾黨主席黃國昌透露，將在19日與國民黨主席鄭麗文公開會面。（圖／東森新聞）





2026年地方選舉開始倒數，隨著民進黨陸續確定人選，藍白兩黨也即將啟動整合作業。民眾黨主席黃國昌透露，將在19日與國民黨主席鄭麗文公開會面。至於雙方是否會討論到2026地方布局的深水區，國民黨發言人牛煦庭要外界先以平常心看待。

民眾黨主席黃國昌：「跟鄭主席的會面，預定的時間是，這個周三的下午。」

預計19日下午，鄭黃會就要上演，更比照先前在野主席會面安排更大的地點。只不過黃國昌和鄭麗文首次正式會面，兩人會談哪些，除了雙方各自政策，也得趕緊建立藍白整合的遊戲規則。民眾黨主席黃國昌：「一開始跟鄭主席，彼此之間交換意見，我們雙方啦，一定都是談目標、談願景、談政策。」

釋出善意，也盼對方拿出誠意。尤其隨著2026越來越近，鄭黃會最重要議題就是地方選戰如何布局，但會面全程公開，或許也難討論到深水區。國民黨發言人牛煦庭：「如果第一次的見面就要很多深水區、很多細節，恐怕也不符合政治運作的常理啦。所以我想大家用一個平常心來看待，然後用一個比較長遠的角度來看待，我想這樣的過程是有必要的。」

立委（眾）林國成：「沒有什麼特別說，他們見面就有什麼利弊的交換。」

藍白相互堆疊善意，但各界最關注的還是新北市長誰來戰綠。別說蘇巧慧磨刀霍霍，黃國昌也不想錯過，先前還曾曝光黨內民調，說不論是李四川還是自己，對決蘇巧慧都能獲勝。但如果是三腳督，那麼蘇巧慧就會勝出，被解讀是在墊高談判籌碼，讓藍營感受壓力。國民黨發言人牛煦庭：「大家共同為了2026，議題上的合作跟選舉上的合作，來共同努力。」

面對綠營已經起跑，白營也動作頻頻，藍營必須穩定軍心。即將登場的鄭黃會，考驗的是雙方在理念差異及權力焦慮之下，如何維持對等關係。

