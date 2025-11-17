藍白「鄭黃會」敲定19日登場！黃國昌曝談話3大焦點：台灣人民共同期待的

​國民黨主席鄭麗文將與民眾黨主席黃國昌會面，黃國昌今（17）日受訪時指出，目前預定的時間是周三（19日）下午，不過具體的地點，待兩黨黨務同仁場勘，確定了以後就會跟外界報告。

對於會面是否將談縣市長合作提名，黃國昌說，一開始雙方一定都是談目標、談願景、談政策，這是台灣人民大家所共同期待的，目前在中華民國，當民進黨政府把國家搞得四分五裂的時候，大家必須要冷靜下來，重新的思考怎麼樣團結台灣。

黃國昌表示，昨日在基隆參加地方聯合治理論壇時他也說過，在2012年前總統蔡英文擔任民進黨黨主席、總統參選人時，就說協商式民主、大聯合政府是未來應該要走的方向，這樣才能夠真正團結台灣，只不過過去民進黨的主張，甚至是提出總統的政見，在現在由總統賴清德所領導的民主進步黨，變成了完全不值一談，甚至用各式各樣的方式來抹黑攻擊。

黃國昌呼籲民進黨，與其抹黑民眾黨跟其他的在野黨大家努力想要透過聯合政府、協商式民主的方式來團結台灣，與其要進行這種政治上面的抹黑，不如回家好好的溫習一下，當初民進黨是怎麼主張的，「不要一天到晚用今天的民進黨打臉昨天的民進黨」。

