藍白「霸凌下屬」還成立網軍？卓冠廷：一個爛、一個笨！

論壇中心／綜合報導

國民黨文傳會副主委林益諄去年（2025）與攝影記者發生衝突，上週五（9日）又拍桌飆罵新媒體部黨工，無獨有偶，民眾黨立委劉書彬去年被爆出施壓助理撤回「反助理費除罪」連署，有簽連署的助理更遭到無預警不續聘。民進黨新北市議員卓冠廷痛批，劉書彬敢做不敢當叫「爛」，林益諄要新媒體部門當網軍叫「笨」。

卓冠廷在《台灣向前行》節目中指出，國民黨文傳會副主委有多大？以前的文傳會是跟部長一樣大，林益諄也至少是次長級的，丟不丟臉？卓冠廷感嘆，自己也是一路從最初階的幕僚，當新聞聯絡人做起來的，服務媒體就是文傳會副主委的工作，林益諄服務到跟記者打架是有病嗎？難道國民黨主席鄭麗文請不到更有能力的人嗎？

廣告 廣告

卓冠廷進一步指出，林益諄為什麼笨？他居然要求新媒體部門的成員，1個人要創20個矩陣帳號，要網軍請去找網軍部門好嗎？各個政黨的新媒體部門都是負責拍片，難怪林益諄的同仁要翻臉，以為進來工作是剪短影音，結果是被叫去當網軍，這當然會有問題。

卓冠廷再補充，民眾黨立委劉書彬為什麼爛？因為她敢做不敢當，去年12月是所有國會助理最脆弱的時刻，國會助理聘用通常是一年一約，每年度可以換約或不續約，劉書彬的助理當時去簽「反助理費除罪」連署，外界就擔心劉書彬會秋後算帳，她居然真的把助理開除，還回應「我不需要法案」。卓冠廷痛批，劉書彬是不分區立委，如果不分區立委不要法案，她還要什麼？立法委員變「不立法委員」？

原文出處：藍白「霸凌下屬」還為網軍罵哭黨工？卓冠廷批：「她」爛、「他」笨！

更多民視新聞報導

2年條款「陳昭姿拿免死金牌」？ 于北辰：恐是去「盧」來的！

國共論壇為鄭習會？「李四川反對聲音」曝光...網內互打？

營養午餐「KMT喊中央付錢」 他批亂修財劃法：先做1事！

