藍白1理由「沒資格談憲政」？他嗆：瞎掰的

▲總統賴清德不滿立院迄今未審總預算，25日重砲痛批藍白，沒資格談憲政。（圖／記者吳翊緁攝）

[NOWnews今日新聞] 總統賴清德不滿立院迄今未審總預算，25日重砲痛批，《憲法》明文規定，立法院對明年度的預算要在今年12月31日前審竣完畢，藍白沒資格談憲政。對此，粉專政客爽今（26）日表示，2017年至2023年，民進黨在行政院、立法院完全執政時的狀況，並指出《憲法》並無規定要在12月31日前審完，「是賴清德自己瞎掰的，望周知。」

針對賴清德「12月31日前總預算沒審完，還有什麼資格再談憲政？」的說法，政客爽今日表示，「慘了慘了，民進黨被賴清罵沒資格談憲政了！2017年到2023年，行政院、立法院民進黨是完全執政，立法院長也是民進黨的，結果總預算的日期通通超過12月31日。」

廣告 廣告

政客爽狠酸，「按照賴清德的講法，民進黨每年都在違憲。哦對了，沒有這一條憲法，是賴清德自己瞎掰的，望周知。」

貼文一出，網友們紛紛留言表示，「立即翻車現場」、「臉腫腫」、「沒事就喜歡打自己的臉，真是奇怪的嗜好」、「開口就是在騙」、「歷史總是無情打臉萊爾校長」。

更多 NOWnews 今日新聞 報導

2025平安夜不平安！邱毅揪罪魁禍首竟是「這人」：應該很多人贊成

立委赴中須許可！藍綠觀點大不同 「兩岸條例修法」爭議一次看

總預算卡關！律師翻公民課本「秀這頁」 嗆爆藍白：有病