藍白10度封殺國防特別條例！本會期確定過不了 中國國防部嗆：走向滅亡

國民黨、民眾黨27日第10度在立法院封殺8年1.25兆國防特別條例，國民黨、國台辦也同時在28日宣布，國共智庫論壇2月在北京舉行。對此，中國國防部昨（29）日大嗆，「台獨」勢力謀「獨」挑釁越猖獗，越會更快走向滅亡。

中國國防部29日舉行例行記者會，對於藍白27日第10度封殺台灣國防特別預算條例，發言人蔣斌聲稱， 民進黨當局巧立名目、愚弄民眾、大搞黑箱操作，揮霍台灣老百姓的血汗錢養肥外國軍火商，並藉機斂財腐敗，這種醜惡行徑早已不得人心。

蔣斌還嗆，1.25兆買不來所謂的安全，只會進一步掏空台灣，並加速把台灣推向兵凶戰危的險境，「台獨」勢力謀「獨」挑釁越猖獗，越會更快走向滅亡。

此外，台灣向美國軍購海馬士多管火箭系統，《自由時報》引述軍政人士說法指出，軍方規劃將海馬士系統「前推部署」到澎湖以及東引，搭配射程達300公里的ATACMS戰術飛彈，打擊範圍將能直接鎖定中國福建、浙江境內的解放軍軍港、飛彈基地以及機場。對此，蔣斌大嗆，「台獨」武裝在解放軍面前就是蚍蜉撼樹、不自量力，妄圖拿美製武器給自己壯膽打氣、挑釁引戰，最終只能是粉身碎骨、自取滅亡。

