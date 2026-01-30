藍白10度封殺國防特別預算 AIT轉發谷立言專訪強調區域安全重要性

美國在台協會摘錄谷立言專訪內容，強調台灣位處第一島鏈樞紐，有助於美國維持在第一島鏈嚇阻衝突的能力。（資料照片／張哲偉攝）





就在藍白兩黨10度聯手封殺行政院版的《國防特別預算條例》草案之後，美國在台協會30日下午於臉書發文，特別摘錄台北處長谷立言日前接受媒體專訪的內容，強調台灣位處第一島鏈樞紐，有助於美國維持在第一島鏈嚇阻衝突的能力，符合美國與區域伙伴的利益。

而在這場專訪中，谷立言也特別向台灣立法院喊話，強調希望台灣的政黨也像美國一樣，把國家安全與國防視為攸關全體社會福祉與台灣人民安全的議題，放下黨派歧見，聚焦台灣真正的需要。

廣告 廣告

行政院版的國防特別預算條例草案，30日在立法院遭到藍白10度封殺。日前美國在台協會（AIT）台北處長谷立言（Raymond Greene）接受《天下雜誌》專訪時，也被問及若行政院版「國防特別預算條例」無法過關，美方會如何看待？

行政院版的國防特別預算條例草案，30日在立法院遭到藍白10度封殺。（張哲偉攝）

甫出席夏威夷印太司令「區域大使會議」的谷立言，明確強調美國上個月發布的「國家安全戰略」，清楚指出第一島鏈對印太地區以及美國安全的重要性，更強調台灣在第一島鏈的關鍵角色是重中之重。

而就在台灣藍白兩黨第10度聯手封殺行政院版《國防特別預算條例》之後，AIT以未提及台灣政壇動態的方式，透過臉書摘錄谷立言專訪，強調「台灣是南海與東海之間的樞紐，控制進出太平洋的通道。因此，確保我們能夠在整個第一島鏈上下維持嚇阻衝突的能力，不僅符合美國的利益，也符合我們所有區域伙伴的利益。 」

AIT引述谷立言專訪指出，如果看看過去幾年我們與盟友的合作，我們已經能夠在日本、菲律賓、澳洲等地部署最先進的美國戰力，而這些國家也在提升自身的防衛作為。

谷立言說，才不過幾年前，我們在印太地區的所有軍事演習都還是雙邊性質，例如美日、美韓、美澳、美菲之間的演習。現在，這些演習都是多邊進行，有時同時有十多個國家參與，可以看到一個區域盟友網絡正在成形，這一切都有助於實現《國家安全戰略》所設定的嚇阻衝突目標。

而在這場專訪中，谷立言表示賴政府提出8年編列1.25兆元的《國防特別預算條例》。他進一步強調，美方對台灣國防部的領導與其評估國防需求的周延程度印象深刻，不論在訓練、規劃或裝備建構上都很完整；此外，理解外界因為過去美國軍備交付時程產生的擔憂，因此在規劃本次特別預算相關的對外軍售案時，也非常嚴格檢視廠商交付能力，因為美國與台灣同感迫切。

谷立言表示，美方當然期待台灣立法院進行充分有力的政治辯論，也尊重台灣的政治程序；希望台灣的政黨也和美國一樣，把國家安全與國防視為攸關全體社會福祉與台灣人民安全的議題，放下黨派歧見，聚焦台灣真正的需要。（責任編輯：殷偵維）