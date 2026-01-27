藍白10度封殺國防預算！王定宇怒斥賣國：中國國民黨是台灣安全的敵人

記者楊士誼／台北報導

國民黨與民眾黨聯手，今（27）日在立院程序委員會上第十度阻擋政府總預算、國防預算與國防特別條例排入議程。民進黨立委王定宇痛批，國民黨為了見共產黨，拿台灣人的安全當伴手禮，是不折不扣的賣國行為；而國民黨此舉不僅影響國防實力，也讓盟友懷疑台灣有無自衛決心，是禍國殃民的行為。他痛批，這證實「中國國民黨是台灣安全的敵人」，標籤不是別人貼的，而是藍營一再用行動證明的事。

王定宇表示，這不僅讓人遺憾更讓人憤怒與擔憂，他強調，中國的威脅越來越具體，去年中國軍費達到8兆元新台幣，台灣面對中國威脅必須強化自身的防衛力量，也要建立與盟友的合作機制。而周遭國家面臨威脅都在調升國防預算，美國也連續兩次提供無償軍援表達對台灣的重視，也提供一流武器與相關系統、訓練，歐盟各國也關心台灣安全，「鄰居都在乎你的安全，沒想到家裡出了敗家子」。

王定宇批評，以往台灣向國際採購軍武相當困難，如今國際願意幫助台灣甚至免費提供，但國民黨與民眾黨控制的立法院卻連續十次阻擋國防預算與特別條例，連討論都不討論。他指出，付委審查後不管條例授權書是什麼，最後審查預算時都會有明細、金額、項目，甚至為了展現溝通誠意，條例還沒付委美國就罕見公布第一批對台軍購項目，我方也排了機密會議讓在野黨了解軍購項目。國民黨今天再次阻擋國防預算，讓人非常無法理解，「這是標準的『養老鼠咬布袋』」。

王定宇也表示，因為國民黨下個月初要進行國共論壇，國民黨智庫還要去見宋濤，為了不讓共產黨不開心就阻擋預算，不禁想問對國民黨來講誰才重要？他質問，身為國家公僕，卻罔顧國家與人民的安全需求，只在意共產黨開不開心，難不成我國的國防預算，國民黨還要拿去跟共產黨討論？為何國民黨千方百計阻擋國防預算與特別條例付委，應該給個交代。「到底心裡面還有沒有中華民國台灣、有沒有台灣人民，是滿腦子只想跟共產黨見上一面？」而為了見共產黨，拿全體人民的安全當伴手禮，是不折不扣出賣國家的行為。

王定宇說，政府已經展現溝通的誠意，各國也展示對台灣最大的關注，習近平也一再揭示解放軍於2027年具備攻台能力，在這重要時刻，全體國人應該看清楚國民黨帶頭阻擋提升國家安全，對內影響國防實力，對外讓盟友懷疑台灣有無自衛決心，這是禍國殃民的行為，國民黨證實「中國國民黨是台灣安全的敵人」，這標籤不是別人貼的，而是藍營一而再再而三用行動證明的事。

