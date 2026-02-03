藍白10度封殺軍購案！美參院軍委會主席痛批令人失望

即時中心／連國程報導

國民黨與民眾黨在立法院10度擋下中央政府總預算，以及政院版1.25兆元國防特別預算，加上國民黨昨（2）日率團訪問中國進行交流。美國參議院軍事委員會主席維克（Roger Wicker）週一（2日）在社群平台上發文，直言台灣在野黨在國會大幅刪減政府的國防預算「令人失望」；無獨有偶，美國共和黨聯邦參議員蘇利文（Daniel Scott Sullivan）也發文怒批國民黨為向中共低頭，而削減台灣的國防開支，「無異於玩火」。

美參議院軍委會主席維克表示，政院版的國防預算案可以為台灣帶來迫切需要的武器系統，面對中國的威脅日益增加，台灣國會更應該重新考慮。維克曾於2025年8月底訪台，當時便表示台美未來可能展開共同生產無人機等軍事裝備，對於雙方的合作相當樂觀。

共和黨參議員蘇利文則指出，台灣立法院上週在會期的最後一天，未能通過自我防衛所需要預算，不僅如此，擋下政院版國防預算的國民黨正在北京與中共會面，並討論更大規模的交流，背後代表的意涵不言而喻。他更重批，「我之前就警告過，為了向中共低頭而削減台灣的國防開支，無異於玩火。」。

如今政院版國防預算屢屢在立法院遭封殺，加上國民黨今日將在北京出席「兩岸交流合作前瞻論壇」，維克跟蘇利文的貼文格外引起關注。

