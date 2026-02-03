藍白10度封殺軍購案！美國參院軍委會主席罕見發文砲轟 黃揚明質疑：要出手了？

行政院日前提出1.25兆元的軍購特別條例草案，但至今仍未完成付委，國民黨、民眾黨在擁有席次優勢下，10度擋下該案，朝野的僵局引發外界關注。而美國聯邦參議院軍事委員會主席威克（Roger Wicker）3日罕見在社群發文表示，「對台灣在野黨失望」。對此，媒體人黃揚明則在臉書發文表示，美國要出手了嗎？在野黨小心囉。

1.25兆軍購預算已經10度被擋下，美國聯邦參議院軍事委員會主席威克發文表示，看到台灣立法院的反對黨大幅削減總統賴清德的國防預算，他感到很失望。威克強調，最初的提案旨在協助急需的武器系統，台灣立法院應該重新思考，尤其是在中國威脅日益加劇的情況下。

此外，威克去年8月底也有率團訪台，並表示未來美國與台灣將有可能展開共同生產武器，包括無人機等軍事裝備的可能。當時，威克在與總統賴清德會面後的記者會上表示：「我認為未來將會有共同生產與合作，這取決於太平洋兩岸的技術與能力，我們也對各種建議與創新保持開放態度。」

對此，黃揚明解讀威克的發文動機，他直言，美國要出手了嗎？在野黨小心囉。​

