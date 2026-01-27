藍白10度封殺1.25兆國防預算！傳中共點頭下週舉行論壇 民進黨團怒轟「可恥」

藍白立委在今天（27日）本會期最後一次程序委員會第10度挾人數優勢封殺1.25兆元國防特別預算。（圖／林煒凱攝）

總統賴清德先前宣布提出1.25兆元國防特別預算，卻不斷在立法院程序委員會遭藍白封殺，遲遲無法付委審查，藍白立委仍在今天（27日）本會期最後一次程序委員會第10度挾人數優勢否決。此外，傳國民黨立委阻擋軍購條例審查，中共就同意在下週一與國民黨代表團在北京舉行論壇，民進黨立委羅美玲發言時感嘆，「國家安全竟可以如此交換，非常可恥」。

行政院先前將1.25兆國防特別條例草案送至立院審查，卻多次在程序委員會上遭藍白立委阻擋，而今天中午為本會期最後一次程序委員會，民進黨團再度提案將院版《財劃法》、國防特別條例等草案送入審查，最後仍遭藍白挾人數優勢，以贊成8人、反對10人，再度封殺國防特別預算。

此外，《自由時報》報導，中共已透過國台辦通知，國民黨立委若在今日阻擋軍購條例審查，中共就同意安排在下週一到週三，與國民黨的代表團在北京舉行論壇，引起各界討論。羅美玲也在發言時忍不住砲轟，「國家安全竟然可以如此交換、被犧牲，真的非常可恥」。

國民黨立委林倩綺受訪時則強調，程序委員會會針對每個案子做最佳排案的決定，藍白所做的任何決定絕對與中共無關。



