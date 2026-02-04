藍白10度擋軍購！惹怒美共和黨參議員批「感到失望」 民主黨人也開轟

[FTNN新聞網]記者王凱暄／綜合報導

中共侵台威脅日漸提高，為此，國防部推動「1.25兆國防特別預算條例」交付立法院委員會審查，但被在野黨以人數優勢10度杯葛遭擱置，在野黨團質疑政府未說明清楚軍購細項及經費過高，因此不讓軍購案通關。繼美國共和黨參議員蘇利文（Dan Sullivan）以及參議院軍事委員會主席、共和黨籍參議員維克（Roger Wicker）接連發文抨擊此行為，並表態失望後，民主黨籍參議員蓋耶哥（Ruben Gallego）今（4）日也跟上發文指責。

曾於1月23日訪台的民主黨籍參議員蓋耶哥在X上發文表示，希望台灣立法院重新審視削減軍購預算的決定。（圖／總統府提供）

對於在野黨阻擋軍購案、削減軍購預算的行為，維克昨日在X上表示感到非常失望，並希望台灣國會能重新思考；另外，共和黨籍聯邦參議員丹蘇利文昨也發文表示，立法院在野黨不僅在未能通過軍購預算的情況下就休會，其中的國民黨還遠赴北京舉行國共智庫論壇，並強調為了向中共低頭而削減台灣國防預算的行為十分不明智。

民主黨籍參議員蓋耶哥今天也在X上引述《彭博社》報導並發文表示「現今並不是削弱台灣國防能力的時刻，在中共侵台威脅加劇的同時削減國防預算會使台灣缺乏購買關鍵武器系統的資金。台灣立法院應重新審視這項決定。」

對於維克的抨擊，國民黨文傳會回應表示，國民黨向來支持國防預算提升，以維護台灣安全與區域穩定，維克在資訊不充分情況下的發言，國民黨深感遺憾，並強調國民黨一直是「降低兩岸緊張情勢、穩定區域局勢的開路先鋒」。

