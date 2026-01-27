藍白10擋總預算！綠委羅美玲嗆「程序委員會都在空轉」：別再鬼打牆

記者楊士誼／台北報導

立院第四會期即將結束，今（27）日為本會期最後一次程序委員會，然而藍白仍以8人贊成、10人反對下，第十度封殺總預算與國防特別條例提案，具體議程仍有待週五最後一次院會決定。民進黨立委羅美玲發言時痛批，白委劉書彬出席民眾黨的軍購條例記者會，有來機密會議、有質詢嗎？更痛斥柯文哲用子宮換預算。她更痛批，藍白說照顧官兵卻擋住完善訓練跟裝備的經費，連住宿環境改善都不給，這是哪門子的照顧？

羅美玲發言表示，每週程序委員會都在空轉，完全失去功能，總預算、國防特別條例都卡關，導致許多計畫被擱置。而上週外交國防委員會也召開會議，卻只有寥寥無幾的幾個立委出席，更誤導國人「付委就是要付錢」，非常不專業。她也批評，黃國昌從美國回來變成「軍購專家」，但其提案笑掉大牙、荒腔走板，列的更是國防部公開的項目，有參與機密會議的人都知道不只黃國昌提的這些。

羅美玲批評， 如果覺得不滿意、需要討論，就付委審查，難道立委有權限列軍購預算？這是違憲行為，非常亂七八糟。她也點名在場的白委劉書彬，昨天民眾黨的記者會上看不到任何軍事專家，她更質問劉書彬，有來機密會議嗎？有來外交國防委員會嗎？卻矇著眼睛提出自己的版本，抄報導、抄行政院版本、抄維基百科還抄錯，「非常的糟糕、非常的好笑」。她更痛斥柯文哲要用女人的子宮換取國家的預算，「這到底是怎麼一回事？」

羅美玲也痛斥，看到報導說，國民黨只要擋滿十次軍購條例，下週就能出席在北京舉行國民黨提案的「智庫交流」，此事是否屬實？藍白兩黨是否就會擋好擋滿十次？國家安全居然可以如此交換和犧牲，真的非常可恥。

而對於藍委翁曉玲批評政府未將軍人加給三萬元、警消退休所得替代率增加等預算納入總預算，導致立院無法審議不合法的預算，羅美玲也直言「不要再鬼打牆」，民進黨九年來給軍人加薪四次，馬英九時代八年才加一次薪；而總預算未審導致許多計畫無法推進，軍備無法順利建置、營舍修繕經費也擱置，藍白口口聲聲說要照顧官兵卻一再擋住完善官兵訓練跟裝備，連住宿環境的改善都不給，這是哪門子的照顧官兵？

