藍白10：9擋下1.2兆國防特別條例案 院版財劃法再遭暫緩

立法院程序委員會2日開會，在野黨舉手封殺行政院版《財劃法》、《強化防衛韌性及不對稱戰力計畫採購特別條例》排入5日院會議程，綠營高舉手牌反對。（陳薏云攝）

行政院版《財劃法》修法草案上月25日遭立院程序委員會封殺，2日程序委員會再開，除了院版財劃法拚付委外，另外行政院針對立院修正之《財劃法》提請覆議案也排入討論。最終朝野共識放行《財劃法》覆議案，而院版財劃法以及1.2兆之《強化防衛韌性及不對稱戰力計畫採購特別條例》皆在藍白表決人數優勢下暫緩列案。

院版《財劃法》至今試算表仍未出爐，因此今日程序委員會，由國民黨團提案，將院版《財劃法》草案持續暫緩列案。不過行政院提出之覆議案，藍白則未阻擋。

另外在總統賴清德宣布將編列1.25兆特別國防預算，並用於提升台灣防衛戰力後，行政院通過《強化防衛韌性及不對稱戰力計畫採購特別條例》，預計編列上限1.25兆元特別預算。今日在程序委員會討論是否可以排入5日院會議程，藍白也提議暫緩列案。

由於朝野無共識，因此程序委員會進行表決，最終藍白皆以10票贏過綠營9票，因此院版《財劃法》修法、《強化防衛韌性及不對稱戰力計畫採購特別條例》皆被暫緩列案，不排入5日立法院會。

綠營有備而來，高舉手排「譴責藍白違法檔案，惡意破壞程序正義」、「藍白擋國防預算」等。民進黨立院黨團書記長陳培瑜會後受訪直言藍白這麼害怕院版財劃法，這麼害怕國防預算嗎？為什麼要擋國防？

至於藍白希望總統赴立院國情報告要「一問一答」，陳培瑜說，總統的說明非常清楚，對於到立院國情報告相關方法跟內容都可以協商，只要符合憲政，但藍白不願意實質討論只會製造衝突對立，他們荒謬的財劃法才會造成國家財政危機。

